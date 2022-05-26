Oğlum dizisinin dün akşamki bölümünde ne oldu? Final bölümünde neler yaşandı?

Show TV'de yayınlanan ve başrollerinde Songül Öden, Nihal Yalçın, Canan Ergüder ve Feyyaz Duman'ın bulunduğu Oğlum dizisi, dün akşamki 15.bölümüyle izleyicisine veda etti.
Dizinin final bölümünde Efe'nin kaybolmasının yankıları devam etti. Parçaları birleştirip katilin kim olduğunu ortaya çıkaran Demet, harekete geçti. Herkes Efe'yi ararken Sedat, Efe ve katilin yan yana olduğu bilgisine ulaştı. Artık Efe'yi bulmak hayati bir önem taşımaya başladı.
Zaman giderek daralırken Efe'nin hayatına değen üç kadın el birliği ile Efe'yi aramaya başlar. Efe artık sadece Zeynep'in değil Melike ve Demet'in de oğludur.
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