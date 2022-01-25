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"Oğlumla uğraşırken mücadele edemedik" diyen Ahu Kahraman Yıldırım, evliliğiyle ilgili kötü haberi verdi: Ayrılmak istedim - Son Dakika

"Oğlumla uğraşırken mücadele edemedik" diyen Ahu Kahraman Yıldırım, evliliğiyle ilgili kötü haberi verdi: Ayrılmak istedim

25.01.2022 16:16

Kalp hastası oğlu Kartal için verdiği mücadeleyle tanınan Müzisyen Anne kullanıcı isimli Ahu Kahraman Yıldırım, Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane programına konuk oldu. Oğlunun rahatsızlığından dolayı çok zorlu bir süreç yaşadıklarını anlatan Yıldırım, "Oğlumla uğraşırken mücadele edemedik" diyerek eşiyle ayrılık kararı aldığını anlattı.

Gökay Kalaycıoğlu'nun sunumuyla Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane programının bu haftaki konuğu Müzisyen Anne olarak tanınan Ahu Kahraman Yıldırım oldu. Çocuğunun nakil sürecinde yaşadıkları zorluklardan bahseden Müzisyen Anne, bu süreçte evliliğinde yaşadığı sorunlara da değindi.

"EŞİMDEN AYRILMAK İSTEDİM"

Ahu Kahraman Yıldırım, programda Gökay Kalaycıoğlu'nun "Ayrı ayrı ülkelerde bu kadar acılarla uğraşırken birbirinize tutunabildiniz mi?" sorusu üzerine şunları söyledi: "Mücadele edemedik. Ben ayrılmak istedim. Mecburiyetlerden dolayı 1 yıldır ayrı yaşıyoruz. Kafa olarak çok iyi değiliz. Şimdilik kendimizi dinliyoruz ama ailelerimiz çok üzülüyor. Ne olacağını Allah bilir. Biz çok iyi anlaşan ve eğlenceli bir çift olarak evlendik ama artık sadece maddi sorun ve acı çekiyoruz. Alıştığımız düzen ve standartlar bozuldu."

'Oğlumla uğraşırken mücadele edemedik' diyen Ahu Kahraman Yıldırım, evliliğiyle ilgili kötü haberi verdi: Ayrılmak istedim

"KAN KUSUP KIZILCIK ŞERBETİ İÇTİM"

"Ben bu süreçte bir şeylerden vazgeçtim bana bir şeyler oldu. Yoğun bakımda çocuk bezleri yastık yaparak aylarca yatmış kadınım. Kimse benim anneliğimi sorgulayamaz haddi değil. Bir yerde eşime, aile ve takipçilerime kızdım ama bunu yansıtamadım. Kan kusup kızılcık şerbeti içtim."

"KAFAMI DİREKSİYONA VURA VURA AĞLADIM"

"Geçtiğimiz hafta okuldan çıkıp arabaya bindiğimde kafamı direksiyona vura vura ağladım. Hayatım boyunca öyle ağlamadım. Okulumu devredeceğimi açıkladıktan sonra yıllarım gözümün önünden geçti. Eşim Levent'le evladımız içim savaş verdik, okulda da ortağız. Benim yabancı dilim yeterli olmadığı için Levent yurt dışında Kartal'ın yanında kaldı. Hakkımızda hayırlısı. Aile birliği önemli biz severek evlendik."

'Oğlumla uğraşırken mücadele edemedik' diyen Ahu Kahraman Yıldırım, evliliğiyle ilgili kötü haberi verdi: Ayrılmak istedim
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Youtube, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin 'Oğlumla uğraşırken mücadele edemedik' diyen Ahu Kahraman Yıldırım, evliliğiyle ilgili kötü haberi verdi: Ayrılmak istedim - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: "Oğlumla uğraşırken mücadele edemedik" diyen Ahu Kahraman Yıldırım, evliliğiyle ilgili kötü haberi verdi: Ayrılmak istedim - Son Dakika
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