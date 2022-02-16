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Oğuzhan Koç, Demet Özdemir İçin Bakın Ne Yaptı! Ortaya Çıktı - Son Dakika

Oğuzhan Koç, Demet Özdemir İçin Bakın Ne Yaptı! Ortaya Çıktı

16.02.2022 13:44
Oğuzhan Koç, Demet Özdemir İçin Bakın Ne Yaptı! Ortaya Çıktı

Ünlü şarkıcı Oğuzhan Koç, bir senedir birlikte olduğu ünlü oyuncu Demet Özdemir'e evlilik teklifinde bulunmuştu. Koç, sevgilisi için kesenin ağzını açmış. İşte detaylar...

Kısa süreli ayrılığın ardından barışma kararı alan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç, evlilik kararı aldı.

Koç, geçtiğimiz akşam sevgilisine Sarıyer'de bir otelde evlilik teklifinde bulundu.

2.Sayfa'nın haberine göre; Oğuzhan Koç, evlilik teklifi için Sarıyer'de geceliği 82 bin lira olan bir otelin kral dairesini tuttu.

Demet Özdemir'i evinden bir arkadaşına ait olan 18 milyon TL değerinde Rolly-Royse Phantom otomobille aldı.

Koç'un, Özdemir'e hediye ettiği tektaşın fiyatının 1 milyon 250 bin TL olduğu öne sürüldü.

YAZ AYINDA EVLENMELERİ BEKLENİYOR

Özdemir ile Koç'un yaz ayında evleneceği konuşuluyor.

Demet Özdemir kimdir?

Demet Özdemir kimdir, nereli ve kaç yaşında; Demet Özdemir, Türk oyuncu, model ve dansçıdır. 26 Şubat 1992 doğumlu Özdemir, 30 yaşındadır.

Fantastik drama dizisi Sana Bir Sır Vereceğim'deki "Aylin" karakteriyle tanındı. Global arenada ilk çıkışını Can Yaman ile birlikte rol aldığı Star TV'de Erkenci Kuş dizisiyle yaptı.

'Aşk Taktikleri' adlı filmle gündemde olan Demet Özdemir şu sıralar şarkıcı Oğuzhan Koç ile aşk yaşıyor.

Oğuzhan Koç kimdir?

Oğuzhan Koç kaç yaşında, nereli; Oğuzhan Koç 13 Mayıs 1985'te Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde doğdu. Koç, 36 yaşındadır.

1992 Erzincan depremi'nden sonra ailesiyle Bursa'ya geldi. 2 yıl yaşadığı sitenin mescidi için ramazan aylarında müezzinlik yaptı. 7 yaşından itibaren Bursa Devlet Konservatuvarı Müzik Bölümü'nde okudu.

Küçük yaşlarından itibaren sahne sanatlarıyla ilgilenen Oğuzhan Koç, 2007 yılında Beşiktaş Kültür Merkezi Atölye Oyuncuları arasına katıldı. 2009 yılında Yılmaz Erdoğan'ın yönetmenliğini yaptığı Neşeli Hayat filminde rol aldı.

Daha önce yine TV8'de O Ses Çocuklar programında jüri üyesi olan Koç, 2021'de TV8'de yayınlanan O Ses Türkiye programına jüri üyesi olarak katıldı. Jüri koltuğunda Beyazıt Öztürk, Ebru Gündeş ile Murat Boz da eşlik etmektedir.

Oğuzhan Koç, Demet Özdemir İçin Bakın Ne Yaptı! Ortaya Çıktı
Oğuzhan Koç, Demet Özdemir İçin Bakın Ne Yaptı! Ortaya Çıktı
Oğuzhan Koç, Demet Özdemir İçin Bakın Ne Yaptı! Ortaya Çıktı
Oğuzhan Koç, Demet Özdemir İçin Bakın Ne Yaptı! Ortaya Çıktı

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Demet Özdemir, Oğuzhan Koç, Sarıyer, Evlilik, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Oğuzhan Koç, Demet Özdemir İçin Bakın Ne Yaptı! Ortaya Çıktı - Son Dakika Magazin


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