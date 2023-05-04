Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir çifti 8 Mayıs tarihinde boşanacak

Uzun süreli ilişkilerini geçtiğimiz sene nikah masasına taşıyan oyuncu Demet Özdemir ile şarkıcı Oğuzhan Koç'un mutluluğu kısa sürdü. Evliliklerinin 8. ayında kriz yaşayan ikili, geçtiğimiz haftalarda ortak bir açıklama yaparak boşanma kararı aldıklarını duyurdu.

PAZARTESİ GÜNÜ BOŞANIYORLAR

Birbirinden hiçbir talepte bulunmayan çiftin boşanma detayları belli oldu. Anlaşmalı olarak yollarını ayıracak ikili, 8 Mayıs Pazartesi günü sabah saat 10.00'da Adalar Adliyesi'nde boşanacak. Çift haklarında çıkan ihanet iddiasını ise kesin bir dille yalanlamıştı.

"EVLİLİĞİMİZİ YÜRÜTEMEDİK"

Instagram hesaplarından ortak bir açıklama yapan Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç, "Evliliğimizi bir süredir yürütemediğimizi görüp sona erdirme kararı aldığımız doğrudur. Karşılıklı saygı ve anlayış çerçevesinde aldığımız bu kararın, ailelerimizi ve büyüklerimizi de etkileyeceğini biliyor; onları üzmeden, yıpratmadan bu süreci en hassas şekilde yürütmek için elimizden geleni yapıyoruz. Siz basın mensubu arkadaşlarımızın da bu sürece aynı hassasiyetle yaklaşmasını önemle rica ediyoruz" ifadelerini kullanıştı.