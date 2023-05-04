Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir çifti 8 Mayıs tarihinde boşanacak - Son Dakika
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Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir çifti 8 Mayıs tarihinde boşanacak

04.05.2023 16:28

Geçtiğimiz sene ağustos ayında görkemli bir düğünle dünyaevine giren Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir çifti, 8 Mayıs Pazartesi günü saat 10.00'da Adalar Adliyesi'nde boşanacak.

Uzun süreli ilişkilerini geçtiğimiz sene nikah masasına taşıyan oyuncu Demet Özdemir ile şarkıcı Oğuzhan Koç'un mutluluğu kısa sürdü. Evliliklerinin 8. ayında kriz yaşayan ikili, geçtiğimiz haftalarda ortak bir açıklama yaparak boşanma kararı aldıklarını duyurdu.

PAZARTESİ GÜNÜ BOŞANIYORLAR

Birbirinden hiçbir talepte bulunmayan çiftin boşanma detayları belli oldu. Anlaşmalı olarak yollarını ayıracak ikili, 8 Mayıs Pazartesi günü sabah saat 10.00'da Adalar Adliyesi'nde boşanacak. Çift haklarında çıkan ihanet iddiasını ise kesin bir dille yalanlamıştı.

Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç çifti 8 Mayıs'ta boşanıyor

"EVLİLİĞİMİZİ YÜRÜTEMEDİK"

Instagram hesaplarından ortak bir açıklama yapan Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç, "Evliliğimizi bir süredir yürütemediğimizi görüp sona erdirme kararı aldığımız doğrudur. Karşılıklı saygı ve anlayış çerçevesinde aldığımız bu kararın, ailelerimizi ve büyüklerimizi de etkileyeceğini biliyor; onları üzmeden, yıpratmadan bu süreci en hassas şekilde yürütmek için elimizden geleni yapıyoruz. Siz basın mensubu arkadaşlarımızın da bu sürece aynı hassasiyetle yaklaşmasını önemle rica ediyoruz" ifadelerini kullanıştı.

Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç çifti 8 Mayıs'ta boşanıyor
Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç çifti 8 Mayıs'ta boşanıyor
Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç çifti 8 Mayıs'ta boşanıyor
Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç çifti 8 Mayıs'ta boşanıyor
Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç çifti 8 Mayıs'ta boşanıyor
Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç çifti 8 Mayıs'ta boşanıyor
Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç çifti 8 Mayıs'ta boşanıyor
Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç çifti 8 Mayıs'ta boşanıyor
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Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç çifti 8 Mayıs'ta boşanıyor Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç çifti 8 Mayıs'ta boşanıyor

Demet Özdemir, Oğuzhan Koç, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir çifti 8 Mayıs tarihinde boşanacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir çifti 8 Mayıs tarihinde boşanacak - Son Dakika
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