Oğuzhan Uğur, seçim özel programını "Tehdit edildik" diyerek iptal etti - Son Dakika
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Oğuzhan Uğur, seçim özel programını "Tehdit edildik" diyerek iptal etti

12.05.2023 12:26

Oğuzhan Uğur, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda BaBaLa TV'de yayınlanacak olan "Seçim Özel" programını iptal ettiklerini açıkladı. Son anda aldıkları kararı takipçileriyle paylaşan Uğur, "Seçim Özel programı yapacağız dedik, bin türlü tehdit aldık, olsun dedik kulak kapattık. Fakat… Konu sokakta çıkabilecek kavgaları üzerimize yıkma boyutuna geldi. Kimseye böyle bir fırsat veremem. Sanırım elimizden geleni yaptık zaten. Gönüllülerimizi de sandıklara yönlendirdik" ifadelerini kullandı.

Son dönemde siyasi isimlerle yaptığı yayınlarla gündemden düşmeyen Oğuzhan Uğur, 14 Mayıs'ta BaBaLa TV'de yayınlanacak olan 'Seçim Özel' programı hakkında son anda karar değiştirdiklerini duyurdu.

"GELEN İHBARLARA İLK DEFA İTİBAR ETTİK"

Twitter hesabından liderlerin konuşmasından bir tanıtım yayınlayarak program çekimini iptal ettiklerini duyuran Oğuzhan Uğur, paylaşımında "Ulusa sesleniş videomuz yarın sabah 08.00'de yayında. Herkese söz verdik, herkese. Kime söz verdiysek o tarafa soktular bizi, alınmadık. Seçim Özel programı yapacağız dedik, bin türlü tehdit aldık, olsun dedik kulak kapattık. Fakat… Konu sokakta çıkabilecek kavgaları üzerimize yıkma boyutuna geldi. Böyle kötüler… Gelen ihbarlara ilk defa itibar ettik, orada durun dedik. Yanımda 20-25 yaşında gençler çalışıyor. Kimseye böyle bir fırsat veremem. Sanırım elimizden geleni yaptık zaten. Gönüllülerimizi de sandıklara yönlendirdik. Bu sebeple Seçim Özel Programını yapmama kararı aldık. Umarım faydamız olmuştur. Oy verin!" ifadelerini kullandı.

Oğuzhan Uğur, saatler kala Seçim Özel programını iptal etti: Tehdit edildik

Son dönemde yaptıkları programlarla dikkat çeken Uğur, 6 Mayıs'ta yaptığı paylaşımda seçim özel yayını yapacaklarını duyurarak "Yoğun talep üzerine son virajda 'Babala Ulusa Sesleniş' için ekranımızı adaylara açıyoruz. İzleyici yok, ben de yokum çok şükür. Liderler ve kamera o kadar. 30 dakika süre" demişti.

YORUMLAR (1)
  • Mustafa Aksoy: Bu değilmiydi baraj patladı diye enkaz altında kalan vatandaşlar ın dakikalarından çalan Cevap Yaz 16 15 Yayından Kaldır
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Oğuzhan Uğur, 14 Mayıs, Twitter, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Oğuzhan Uğur, seçim özel programını 'Tehdit edildik' diyerek iptal etti - Son Dakika


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