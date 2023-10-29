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Ölümüyle yasa boğan Matthew Perry'nin 5 gün önceki fotoğrafı hayranlarını kahretti - Son Dakika

Ölümüyle yasa boğan Matthew Perry'nin 5 gün önceki fotoğrafı hayranlarını kahretti

Son Güncelleme: 29.10.2023 16:37

Ünlü dizi Friends'in sevilen karakteri Chandler Bing'i canlandıran Matthew Perry, 54 yaşında yaşamını yitirdi. Perry'nin boğularak öldüğü jakuziden 5 gün önce verdiği poz ve düştüğü not hayranlarını üzdü.

Friends dizisinde canlandırdığı Chandler Bing karakteriyle tanınan Matthew Perry hayatını kaybetti. Ünlü oyuncunun 5 gün önceki paylaşımı ise sevenlerini kahretti.

JAKUZİDE BOĞULDU

Friends'in 1994'ten 2004'e kadar 10 sezonunda da yer alan, burada oynadığı Chandler rolüyle dünya çapında bir yıldıza dönüşen Matthew Perry, Los Angeles'taki evinde ölü bulundu. Perry'nin evindeki jakuzide boğularak öldüğü bildirildi.

Ölümüyle yasa boğan Matthew Perry'nin 5 gün önceki fotoğrafı hayranlarını kahretti

5 GÜN ÖNCE PAYLAŞIM YAPMIŞ

Uzun yıllar uyuşturucu ve alkol bağımlılığı tedavisi gören Matthew Perry'nin ölmeden 5 gün önce boğulduğu söylenen jakuzisinden paylaşım yaptığı ortaya çıktı. Sevilen oyuncu paylaşımına "Oh, yani sıcak suyun etrafında dönmesi seni iyi mi hissettiriyor? Ben Mattman" notunu düşmüş.

Ölümüyle yasa boğan Matthew Perry'nin 5 gün önceki fotoğrafı hayranlarını kahretti

MATTHEW PERRY KİMDİR?

Matthew Perry Williamstown, 19 Ağustos 1969 tarihinde Massachusetts'da dünyaya geldi. Annesi Kanadalı gazeteci Suzanne Marie, babası Amerikalı ünlü oyuncu John Bennett Perry'dir. Ebeveynleri Perry'nin ilk doğum gününden kısa bir süre önce boşanmıştır. Boşanmanın ardından Perry 14 yıl boyunca, velayetini alan annesinin yanında Ottawa'da, yaşamıştır. Rockcliffe Park Public School ve Ashbury College okullarına gitmiştir. 15 yaşından sonra babası ile yaşamak için ABD'ye geri gelmiştir. Yıllar boyu oyunculuğa ilgisi artan Perry, aynı zamanda küçük yaşlardan itibaren profesyonel olarak tenisle ilgileniyordu.

Ölümüyle yasa boğan Matthew Perry'nin 5 gün önceki fotoğrafı hayranlarını kahretti
Ölümüyle yasa boğan Matthew Perry'nin 5 gün önceki fotoğrafı hayranlarını kahretti

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Son Dakika Magazin Ölümüyle yasa boğan Matthew Perry'nin 5 gün önceki fotoğrafı hayranlarını kahretti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ölümüyle yasa boğan Matthew Perry'nin 5 gün önceki fotoğrafı hayranlarını kahretti - Son Dakika
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