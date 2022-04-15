Önder Öztarhan'dan tiyatro sahnesine çıkan Aslı Enver'e beyaz gül! - Son Dakika

Oyuncu Aslı Enver, rol aldığı 'Sırça' oyunu ile tiyatroseverlerin karşısına çıktı. Enver'i bir süredir aşk yaşadığı ve evlilik hazırlığı yaptığı konuşulan Önder Öztarhan en ön sıradan annesi ile birlikte izledi.

ÖNDER'DEN ASLI'YA JEST

Oyun sonrası Enver'i kulisinde ziyaret eden Önder Öztarhan, yanında getirdiği beyaz gülleri sevgilisine takdim etti. Gece sonunda elinde güllerle kameralara yansıyan Aslı Enver, keyifli halleriyle dikkat çekti. Mutluluğu yüzüne yansıyan oyuncu, kendisini kulisinde ziyaret eden Önder Öztarhan ve annesinin oyunu beğendiklerini söyledi.

"SARI VE KIRMIZI GÜLLERİ SEVERİM"

Enver, elindeki beyaz güllere atıfta bulunarak "En sevdiğiniz gül beyaz gül müdür?" diye soru yönelten muhabirlere "Sarı ve kırmızı gül" diye cevap verdi. Geçtiğimiz günlerde müstakbel kayınvalidesi ile buluşması hatırlatılan güzel oyuncu, "İlişkimiz yolunda arkadaşlar" demekle yetindi.