Önder Öztarhan'dan tiyatro sahnesine çıkan Aslı Enver'e beyaz gül! - Son Dakika
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Önder Öztarhan'dan tiyatro sahnesine çıkan Aslı Enver'e beyaz gül!

15.04.2022 07:46

Bir süredir kendisinden 12 yaş büyük iş insanı Önder Öztarhan ile aşk yaşayan Aslı Enver, birkaç gün önce sevgilisinin annesi ile yemeğe çıkmıştı. Enver, rol aldığı 'Sırça' oyunu ile önceki akşam seyircinin karşısına çıktı. Öztarhan, sevgilisini en ön sıradan annesi ile birlikte izledi, sonra da kulise giderek bir demet beyaz gül hediye etti.

Oyuncu Aslı Enver, rol aldığı 'Sırça' oyunu ile tiyatroseverlerin karşısına çıktı. Enver'i bir süredir aşk yaşadığı ve evlilik hazırlığı yaptığı konuşulan Önder Öztarhan en ön sıradan annesi ile birlikte izledi.

ÖNDER'DEN ASLI'YA JEST

Oyun sonrası Enver'i kulisinde ziyaret eden Önder Öztarhan, yanında getirdiği beyaz gülleri sevgilisine takdim etti. Gece sonunda elinde güllerle kameralara yansıyan Aslı Enver, keyifli halleriyle dikkat çekti. Mutluluğu yüzüne yansıyan oyuncu, kendisini kulisinde ziyaret eden Önder Öztarhan ve annesinin oyunu beğendiklerini söyledi.

Sahneye çıkan Aslı Enver'e sevgilisi Önder Öztarhan'dan beyaz gül jesti

"SARI VE KIRMIZI GÜLLERİ SEVERİM"

Enver, elindeki beyaz güllere atıfta bulunarak "En sevdiğiniz gül beyaz gül müdür?" diye soru yönelten muhabirlere "Sarı ve kırmızı gül" diye cevap verdi. Geçtiğimiz günlerde müstakbel kayınvalidesi ile buluşması hatırlatılan güzel oyuncu, "İlişkimiz yolunda arkadaşlar" demekle yetindi.

Sahneye çıkan Aslı Enver'e sevgilisi Önder Öztarhan'dan beyaz gül jesti
Sahneye çıkan Aslı Enver'e sevgilisi Önder Öztarhan'dan beyaz gül jesti
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Önder Öztarhan, Aslı Enver, Evlilik, oyunlar, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Önder Öztarhan'dan tiyatro sahnesine çıkan Aslı Enver'e beyaz gül! - Son Dakika


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SON DAKİKA: Önder Öztarhan'dan tiyatro sahnesine çıkan Aslı Enver'e beyaz gül! - Son Dakika
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