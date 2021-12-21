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Önümüzdeki ay evlenmeyi planlayan Ece Ronay, hamile olduğunu açıkladı - Son Dakika

Önümüzdeki ay evlenmeyi planlayan Ece Ronay, hamile olduğunu açıkladı

21.12.2021 10:01

Geçtiğimiz aylarda Mehmet Ali Erbil'in kendisine attığı mesajları ifşa eden Ece Ronay'ın 2,5 aylık hamile olduğu ortaya çıktı. Basına sızan hamileliğiyle ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Ece Ronay, "Hamile olduğumu öğrendiğim an dini nikah kıydırdım ve düğün tarihini geriye çektim" açıklamalarında bulundu.

'Karpuz' isimli şarkısı ile popüler olan Ece Ronay, geçtiğimiz aylarda klibinde oynayan şovmen Mehmet Ali Erbil'in kendisine attığı mesajları ifşa etmiş ve Erbil'den "taciz" ve "hakaret" sebebiyle şikayetçi olmuştu. Ünlü şovmenle davası devam eden Ronay'dan bir bebek müjdesi geldi.

2,5 AYLIK HAMİLE

Beyaz TV'de yayınlanan Söylemezsem Olmaz programının sunucusu Bircan Bali, ocak ayında düğün yapmayı planlayan Ece Ronay'ın 2,5 aylık hamile olduğunu söyledi. Bali açıklamasında " Mehmet Ali Erbil'in evine giden çocuğa ev de aldırmış, imam nikahı da kıydırmış" dedi.

"BİR ÇALIŞAN MÜJDEMİZİ BASINA SIZDIRDI"

22 Ocak'ta sevgilisiyle evlenecek olan Ece Ronay, sosyal medya hesabından açıklama yaparak hamilelik iddiasını doğruladı. YouTube kanalında bu konuyla ilgili bir video çektiklerini ancak daha kurgu aşamasında bir çalışanın haberi sızdırdığını söyleyen Ece Ronay, sözleri şöyle devam etti: "Birkaç gün önce bir YouTube videosu çektim ve eşimle size müjdeli bir haber verdik. Video şuan montajda ve bir çalışan bizim müjdemizi basına sızdırdı. O basın organı da kendinde bu hakkı görüp bu haberi size vermiş. Bu benim özel hayatım istediğimi söyler istemediğimi söylemem. 2,5 aylık hamileyim. 5 ay önce evlilik teklifi almıştım yani evlilik yolunda olan bir ilişkiydi zaten bu. Basında anlatıldığı gibi evlilik tarihini çocuk için geri plana çekmedim. "

Ocak ayında evlenmeyi planlayan Ece Ronay, hamile olduğunu duyurdu

"HAMİLE OLDUĞUMU ÖĞRENDİĞİM AN DİNİ NİKAH KIYDIRDIM"

"Evlilik sürecindeyken hamile kaldım. Bu çocuğu sessiz sedasız aldırsaydım ben bu işi var etmeden yok edebilirdim. Ama ben bunun ne kadar günah olduğunu biliyorum. Ben hamile olduğumu öğrendiğim an dini nikahı kıydırdım. Çünkü benim ve eşimin günahı neyse bebeğimin çekmesini istemedim. Birkaç ay sonra olacak düğünü geri çektim."

Ocak ayında evlenmeyi planlayan Ece Ronay, hamile olduğunu duyurdu
Önümüzdeki ay evlenmeyi planlayan Ece Ronay, hamile olduğunu açıkladı

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Son Dakika Magazin Önümüzdeki ay evlenmeyi planlayan Ece Ronay, hamile olduğunu açıkladı - Son Dakika Magazin


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