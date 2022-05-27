Organize Rüzgarı Kendisini Hissettiriyor! - Son Dakika
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Organize Rüzgarı Kendisini Hissettiriyor!

27.05.2022 18:51
Organize Rüzgarı Kendisini Hissettiriyor!

Organize'nin yakın zamanda çıkarmasını planladığı "Gayrimeşru" şarkısı, yakın çevresi tarafından kısa kesitlerle paylaşıldı. Parçanın daha şimdiden çok küçük bir kısmıyla bile dinleyenleri tarafından ilgiyle karşılanması, şarkının çıkışı için camiayı heyecanlandırdı.

Organize'nin en son 2 ay evvel (Mart 2022) çıkardığı "Gözler Yalan Söylemez" teklisi dijital platformlarda toplam 20 milyondan fazla dinlenirken, "Gayrimeşru" şarkısı için heyecanlı bekleyiş devam ediyor.

Furkan Ilgar'ın (Organize) "Gayrimeşru" şarkısını 27 Mayıs 2022, Cuma günü yayınlaması bekleniyor. Hayranlarının yoğun ilgisi ve özellikle TikTok paylaşımları, Organize'nin "Gayrimeşru" parçasının da kült eserleri arasında yerini alacağına işaret ediyor.

Organizenin sahne performanslarının ve dinleyicilerinin yoğun ilgisinin yanı sıra, yaz turnesinin doluluğu dikkat çekiyor. Organize, "Gayrimeşru" parçasıyla beraber konserlerinde sevenlerine yepyeni sözlerini armağan edecektir.

Sanatçının kariyer planlamasını yöneten CampusTeam Menajerlik şirketinin açıklamaları ve şirketin sahibi Ömer Çiller'in paylaşımlarına göre Organize için yakın gelecekte daha da heyecanlı şarkıların ve yurtdışı pazarında yer alacağına yönelik işaretler taşımaktadır.

ORGANİZE (FURKAN ILGAR) KİMDİR?

Furkan ILGAR yani Türkçe rap dünyasının Organize'si, İstanbul, 2001 doğumludur. Henüz orta okul yıllarındayken rap müziğe olan yeteneğini ve ilgisini fark etmiş, 11-12 yaşlarındayken amatör ilk şarkılarını yazmış ve kayıtlarını almıştır.

Müziğinde ve tarzında ağırlıkla Almanca rap ekolü görülmektedir. 2020 yılında çıkardığı "Shawty" parçasıyla beraber Türkçe rap camiasında adını duyurmaya başlayan Organize, asıl patlamasını 2021 yılında çıkardığı "Mercedes Benz" adlı parçasıyla çok geniş bir hayran kitlesine ulaşmıştır. Organize'nin sadece "Mercedes Benz" şarkısı güncel olarak (Mayıs 2022) toplam 51 milyondan fazla dinlenmiştir.

Furkan ILGAR (Organize) "Mercedes Benz" şarkısını takiben sırasıyla "Bingo" ve "Ghetto" parçalarıyla beraber hayranlarıyla buluşmuş ve Türkçe rap dünyasında yerini sağlam bir şekilde almıştır. Son olarak Mart 2022'de çıkardığı "Gözler Yalan Söylemez" parçasıyla beraber büyük ilgi toplayan Organize, sosyal medya açıklamaları, takip ettiği sanatçılar ve şarkılar incelendiğinde Avrupa'ya yönelik şarkılar üreteceğinin de sinyallerini vermektedir.

Organize Rüzgarı Kendisini Hissettiriyor!
Organize Rüzgarı Kendisini Hissettiriyor!
Organize Rüzgarı Kendisini Hissettiriyor!

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Kaynak: Snob Magazin

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