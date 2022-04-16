Oyuncu Altunbaşak'tan çarpıcı açıklamalar - Son Dakika
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Oyuncu Altunbaşak'tan çarpıcı açıklamalar

16.04.2022 14:18
Oyuncu Altunbaşak'tan çarpıcı açıklamalar

Kadir Balık'ın sunduğu "Mevzu Ne" programına konuk olan oyuncu sunucu Dora Ercan Altunbaşak, "hak edeni ıslak havluyla döveceksin ama çocuklara ve hayvanlara karşı her türlü şiddete karşıyım" dedi.

Kadir Balık'ın sunduğu "Mevzu Ne" programına konuk olan oyuncu sunucu Dora Ercan Altunbaşak, "hak edeni ıslak havluyla döveceksin ama çocuklara ve hayvanlara karşı her türlü şiddete karşıyım" dedi.

Kadir Balık'ın sunduğu "Mevzu Ne" programına konuk olan oyuncu sunucu Dora Ercan Altunbaşak konuk oldu. Oyuncu Altunbaşak, yaptığı açıklamalarla dikkat çekti.

Altunbaşak, "Hak edeni döveceksin, 'Hem de Islak havluyla' Ama çocuklara ve hayvanlara yapılan şiddetin her türüne sonuna kadar karşıyım" dedi.

Tiktok'tan şikayeti olduğunu kaydeden Altunbaşak çarpıcı açıklamalarda bulundu. Altunbaşak, "Sabahtan akşama kadar vücutlarını sergileyip, saçma sapan hareketler yapıyorlar. Bunun önüne geçilmesi lazım " dedi. - İSTANBUL

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Magazin, Son Dakika

Kaynak: İHA

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