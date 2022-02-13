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Oyuncu Bahadır Ünlü'nün müşterisine saldırdığı anların görüntüleri ortaya çıktı! - Son Dakika

Oyuncu Bahadır Ünlü'nün müşterisine saldırdığı anların görüntüleri ortaya çıktı!

13.02.2022 11:51

İstanbul Beyoğlu'nda kendi işlettiği kafede müşterisine saldıran ve gözaltına alınmasının ardından çektiği videoda kafasında kivi kıran oyuncu Bahadır Ünlü'nün müşterisine saldırdığı anların yeni görüntüleri ortaya çıktı.

Beyoğlu'nda önceki hafta Cuma günü saat 18.30 sıralarında meydana gelen olayda, dizi oyuncusu Bahadır Ünlü eşinin çalıştığı restoranda eşiyle tartışıp küfür ve hakaret ettiği öne sürülen müşterisine bıçakla saldırmıştı. Ünlü, şahsın kafasına bıçağın sapıyla defalarca vurup, korku dolu anlar yaşatmıştı.

YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Yaşananlar ise güvenlik kameralarına yansımıştı. Olayın ardından müşteri şikayetçi olmadı ancak Ünlü, işletmenin güvenlik kamera görüntülerini sosyal medya hesabında paylaşması üzerine Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı. Ünlü, emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakılmıştı.

YERDE VURMAYA DEVAM ETTİ

Öte yandan Ünlü'nün saldırdığı müşterisini darp ettiği yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, Ünlü eşiyle tartışan şahsa mekanın dışında da bıçakla saldırıyor. Eşinin yakasına yapışması üzerine Ünlü, şahsa saldırıyor. Çıkan arbedede kadın yere düşünce Ünlü, tekme ve yumruklarla şahsı yerde darp ediyor.

KAFASINDA KİVİ KIRMIŞTI

Bahadır Ünlü geçtiğimiz günlerde gözaltına alınmasına sinirlenmiş ve bundan payı olan basına göndermede bulunarak kafasında kivi kırmıştı.

Kafasında kivi kıran oyuncu Bahadır Ünlü'nün müşterisine saldırdığı anların yeni görüntüleri ortaya çıktı
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Beyoğlu, Hakaret, Cuma, 3. Sayfa, Magazin, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Magazin Oyuncu Bahadır Ünlü'nün müşterisine saldırdığı anların görüntüleri ortaya çıktı! - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Oyuncu Bahadır Ünlü'nün müşterisine saldırdığı anların görüntüleri ortaya çıktı! - Son Dakika
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