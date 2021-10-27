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Oyuncu Billur Kalkavan'ın annesi Nuyan Kalkavan yaşamını yitirdi - Son Dakika

Oyuncu Billur Kalkavan'ın annesi Nuyan Kalkavan yaşamını yitirdi

27.10.2021 10:36
Oyuncu Billur Kalkavan'ın annesi Nuyan Kalkavan yaşamını yitirdi

Ünlü oyuncu Billur Kalkavan'ın annesi Nuyan Kalkavan 91 yaşında yaşamını yitirdi. Kalkavan acı haberi sosyal medya hesabından sevenleriyle paylaştı.

Ünlü oyuncu Billur Kalkavan anne acısıyla sarsıldı. 91 yaşındaki Nuyan Kalkavan hayatını kaybetti. Kalkavan annesiyle çekilmiş çocukluk fotoğrafını paylaşarak acı haberi duyurdu.

"ANNEM BABAMIN YANINA GİTTİ"

Verdiği bir röportajda çok güzel bir çocukluk geçirdiğini, ve hiç kötü anısı olmadığını söyleyen Billur Kalkavan duyduğu üzüntüyü şu sözlerle dile getirdi; "Bana ve kardeşim Rıza'ya can veren güzel annem bu sabah babamın yanına gitti. Tam 91 sene harika bir hayatı, nice şahane arkadaşı, müthiş anıları oldu. Bana göre dünyanın en iyi annesiydi. Ne mutlu bana ki bu yaşıma kadar seninle beraber olabildim. Senin kızın olduğum için de dünyanın en şanslı kızıyım. Babaya ve tüm dostlara selam söyle güzel annem. Nasıl olsa bir gün buluşacağız. Önemli not: Cenaze 27 Ekim çarşamba saat 12:00'de Zincirlikuyu mezarlığı camisinden kalkacaktır. Duası pandemiden dolayı özel olarak okutulacaktır."

Ünlü oyuncu Billur Kalkavan'ın annesi Nuyan Kalkavan hayatını kaybetti
Ünlü oyuncu Billur Kalkavan'ın annesi Nuyan Kalkavan hayatını kaybetti
Ünlü oyuncu Billur Kalkavan'ın annesi Nuyan Kalkavan hayatını kaybetti
Ünlü oyuncu Billur Kalkavan'ın annesi Nuyan Kalkavan hayatını kaybetti
Ünlü oyuncu Billur Kalkavan'ın annesi Nuyan Kalkavan hayatını kaybetti
Oyuncu Billur Kalkavan'ın annesi Nuyan Kalkavan yaşamını yitirdi

Billur Kalkavan, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Oyuncu Billur Kalkavan'ın annesi Nuyan Kalkavan yaşamını yitirdi - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Oyuncu Billur Kalkavan'ın annesi Nuyan Kalkavan yaşamını yitirdi - Son Dakika
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