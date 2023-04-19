Oyuncu Dağhan Külegeç, 7 senelik aşkıyla dünyaevine girdi - Son Dakika
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Oyuncu Dağhan Külegeç, 7 senelik aşkıyla dünyaevine girdi

19.04.2023 10:28

Rol aldığı projelerdeki başarısıyla adından söz ettiren Dağhan Külegeç, 7 yıldır aşk yaşadığı sevgilisiyle dünyaevine girdi. Nikah töreninden kareleri sosyal medya hesabından paylaşan oyuncu "Resmileşti" ifadelerini kullanırken, genç kadının kot pantolonlu kombini dikkatlerden kaçmadı.

Kavak Yelleri dizisindeki Efe rolüyle hafızalara kazınan ve sonrasında Lise Defteri, Hırsız Polis, Kiraz Mevsimi, Dokuz Oğuz ve Yeni Gelin gibi dizilerde oynayan Dağhan Külegeç, geçtiğimiz sene evlilik yolunda ilk adımı atarak 6 yıllık sevgilisiyle nişanlanmıştı. Çift, önceki gün de sessiz sedasız nikah masasına oturdu.

"RESMİLEŞTİ"

Geçtiğimiz ay ilişkilerinin 7. yılını kutlayan ikili, Kadıköy Evlendirme Dairesi'nde gözlerden uzak bir nikah töreniyle dünyaevine girdi. Törenden kareleri Instagram hesabından yayınlayan Külegeç, "Resmileşti" notunu düştü. Sevilen oyuncu nikahında gömlek ve ceket tercih ederken genç kadının kot pantolon ve çiçek desenli bir gömlek giymesi dikkatlerden kaçmadı.

Külegeç'in paylaşımına Yasemin Kay Allen, Arzu Yanardağ, Tolga Mendi ve İbrahim Kendirci gibi isimlerden tebrik yorumu geldi.

Oyuncu Dağhan Külegeç, 7 yıllık sevgilisiyle evlendi
Oyuncu Dağhan Külegeç, 7 yıllık sevgilisiyle evlendi
Oyuncu Dağhan Külegeç, 7 yıllık sevgilisiyle evlendi
Oyuncu Dağhan Külegeç, 7 yıllık sevgilisiyle evlendi
Oyuncu Dağhan Külegeç, 7 yıllık sevgilisiyle evlendi
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