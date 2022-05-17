Oyuncu Demet Evgar, anneliğe geçiş kutlamasından sonra bu sefer de kına gecesi yaptı - Son Dakika

Son olarak Alev Alev adlı dizide Cemre karakterini oynayan başarılı oyuncu Demet Evgar, 17 Mart'ta işletmeci Levent Babataş ile nikah masasına oturdu. Şimdilerde 6 aylık hamile olan Evgar, geçtiğimiz günlerde bebeği için baby shower partisi düzenlemek yerine anneliğe geçiş kutlaması yaptı. Ünlü isim bu sefer de kına gecesi yaptı.

GÖBEK ATTI

Gecede konsepte uygun kıyafetler giyen oyuncu, yakın arkadaşlarıyla eğlenceli anlar geçirdi. İlk bebeğini kucağına almak için gün sayan Evgar, eline de kına yaktırdı. Karnı burnunda haliyle tüm dikkatleri üzerine çeken ve geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada rahat bir hamilelik geçirdiğini söyleyen ünlü isim, kına gecesinde göbek atmayı da ihmal etmedi.