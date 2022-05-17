Oyuncu Demet Evgar, anneliğe geçiş kutlamasından sonra bu sefer de kına gecesi yaptı - Son Dakika
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Oyuncu Demet Evgar, anneliğe geçiş kutlamasından sonra bu sefer de kına gecesi yaptı

17.05.2022 09:38

6 aylık hamile olan başarılı oyuncu Demet Evgar, "baby shower" yerine anneliğe geçiş kutlaması yapmıştı. Güzel oyuncu bu sefer de kına gecesi yaptı. Yakın arkadaşlarını davet ettiği kına gecesinde eğlenen Evgar, göbek atmayı da ihmal etmedi.

Son olarak Alev Alev adlı dizide Cemre karakterini oynayan başarılı oyuncu Demet Evgar, 17 Mart'ta işletmeci Levent Babataş ile nikah masasına oturdu. Şimdilerde 6 aylık hamile olan Evgar, geçtiğimiz günlerde bebeği için baby shower partisi düzenlemek yerine anneliğe geçiş kutlaması yaptı. Ünlü isim bu sefer de kına gecesi yaptı.

GÖBEK ATTI

Gecede konsepte uygun kıyafetler giyen oyuncu, yakın arkadaşlarıyla eğlenceli anlar geçirdi. İlk bebeğini kucağına almak için gün sayan Evgar, eline de kına yaktırdı. Karnı burnunda haliyle tüm dikkatleri üzerine çeken ve geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada rahat bir hamilelik geçirdiğini söyleyen ünlü isim, kına gecesinde göbek atmayı da ihmal etmedi.

6 aylık hamile Demet Evgar, kına gecesi yapıp göbek attı
6 aylık hamile Demet Evgar, kına gecesi yapıp göbek attı
6 aylık hamile Demet Evgar, kına gecesi yapıp göbek attı
6 aylık hamile Demet Evgar, kına gecesi yapıp göbek attı
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Son Dakika Magazin Oyuncu Demet Evgar, anneliğe geçiş kutlamasından sonra bu sefer de kına gecesi yaptı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Oyuncu Demet Evgar, anneliğe geçiş kutlamasından sonra bu sefer de kına gecesi yaptı - Son Dakika
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