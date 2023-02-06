Oyuncu Melisa Aslı Pamuk yardım çağrısı yaptı: Anneannem ve teyzem binada mahsur - Son Dakika
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Oyuncu Melisa Aslı Pamuk yardım çağrısı yaptı: Anneannem ve teyzem binada mahsur

06.02.2023 10:39

Kahramanmaraş merkezli 7,4'lük depremde teyzesi ve anneannesi enkaz altında kalan başarılı oyuncu Melisa Aslı Pamuk, sosyal medya hesabından yardım çağrısında bulundu. Anneannesini yürüyemediğini ve binada mahsur kaldığını söyleyen oyuncu, "Yardımcı olabilecek var mı?" diye çağrıda bulundu.

Kahramanmaraş Pazarcık'ta saat 4.17'de 7.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yaklaşık 30 saniye süren ve birçok ilde hissedilen depremde çok sayıda bina yıkılırken enkaz altında kalan vatandaşları kurtarma çalışmaları devam ediyor. Yeni dizisi Ego dün akşam ilk bölümüyle ekrana gelen güzel oyuncu Melisa Aslı Pamuk, teyze ve anneannesinin depremde mahsur kaldığını söyleyerek yardım çağrısında bulundu.

"ANNEANNEM VE TEYZEM BİNADA MAHSUR KALDI"

Twitter hesabından ailesinin deprem sonrası binada mahsur kaldıklarını söyleyen Melisa Aslı Pamuk, "Anneannem yürüyemiyor, hasta... Teyzem ile birlikte binada mahsur kaldılar. Apartman ne durumda bilmiyoruz, bölgede yardımcı olabilecekler var mı?" diyerek adres bilgilerini paylaştı.

Oyuncu Melisa Aslı Pamuk'tan yardım çağrısı: Anneannem ve teyzem binada mahsur kaldı
Oyuncu Melisa Aslı Pamuk'tan yardım çağrısı: Anneannem ve teyzem binada mahsur kaldı
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Melisa Aslı Pamuk, Kahramanmaraş, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Oyuncu Melisa Aslı Pamuk yardım çağrısı yaptı: Anneannem ve teyzem binada mahsur - Son Dakika


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SON DAKİKA: Oyuncu Melisa Aslı Pamuk yardım çağrısı yaptı: Anneannem ve teyzem binada mahsur - Son Dakika
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