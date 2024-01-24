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Oyuncu Nazlı Bulum, ilk cinsel ilişki tecrübesini anlattı: İçimde kondom kaldı - Son Dakika
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Oyuncu Nazlı Bulum, ilk cinsel ilişki tecrübesini anlattı: İçimde kondom kaldı

Sadakatsiz dizisindeki rolüyle tanınan genç oyuncu Nazlı Bulum, katıldığı bir programda 17 yaşında yaşadığı ilk cinsel ilişkisinde yaşadığı talihsiz olayı anlatırken "İçimde kondom kaldı, benim için dehşet vericiydi. Anneme anlattığımda gülerek tepki verdi" dedi.

24.01.2024 - 15:42,  Güncelleme: 16:05
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Bir dönem Kanal D ekranlarında yayınlanan Sadakatsiz dizisindeki Nil rolüyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Nazlı Bulum, katıldığı programda ilk cinsel ilişki tecrübesini anlattı. Annesinin sürekli kendisine "Özel biriyle birlikte ol" dediğini söyleyen oyuncu, ilk birlikteliğinde içinde kondom aldığını söyledi.

"BENİM İÇİN DEHŞET VERİCİYDİ, ANNEM GÜLEREK KARŞILIK VERDİ"

Annesinin mutlaka özel biriyle olması gerektiği konusunda ısrar ettiğini söyleyen Bulum, şunları söyledi: "İlk cinsel deneyim konusunda annemin ısrarı vardı. Özel bir şey olsun, özel biriyle olsun, hemen olmasın onunla ilgili daha kontrolcü yaklaşmaya çalışıyordu. Ben lisedeyken sevgililerim olmaya başladı. Belli ki artık öpüşüyorum falan... Yani daha çok sevgilim olan birisiyle olsun. İlk seviştiğim haftada çok komik bir şey oldu."

Oyuncu Nazlı Bulum, ilk cinsel ilişki tecrübesini anlattı: İçimde kondom kaldı

"On yedinin sonlarındaydım. Ve işte bir şey yaşadım inanılmaz panik oldum. Ve yedide sessizce böyle eve girdim annemle, babam uyuyor. Ve böyle gidip anne uyan anne çok kötü bir şey oldu. Tabi ki kadın çok panik oldu. Mutfağa geçtik, söyleyemiyorum. Anne ne yapacağımı bilmiyorum, dedim. Hastaneye gitmemiz gerekiyor. Annem panik olunca söyledim. Bende içimde prezervatif kaldı dedim. Benim için o kadar dehşet verici bir şeydi ki...Annem de gülerek tepki verdi."

Oyuncu Nazlı Bulum, ilk cinsel ilişki tecrübesini anlattı: İçimde kondom kaldı
Oyuncu Nazlı Bulum, ilk cinsel ilişki tecrübesini anlattı: İçimde kondom kaldı
Oyuncu Nazlı Bulum, ilk cinsel ilişki tecrübesini anlattı: İçimde kondom kaldı
Oyuncu Nazlı Bulum, ilk cinsel ilişki tecrübesini anlattı: İçimde kondom kaldı
Oyuncu Nazlı Bulum, ilk cinsel ilişki tecrübesini anlattı: İçimde kondom kaldı
YORUMLAR (19)
  • MUSTAFA AKTAŞ: Yazıklar olsun. Artık Allah şu dünyayı başımıza yiksa yeridir. Edep ya hu Yanıtla 59 1232
  • Hamdi Çankaya: yorum yapmaya bile değmez, seviyesi belli zaten. Yanıtla 32 870
  • Serkan Sağlam Sağlam: Ah şu gündeme gelme çabası ahhhh...İnsanlara neler yaptırıyor... Yanıtla 21 532
  • Azat Deniz: Hanfendi misafir edebilirim 5 posta garantili Yanıtla 68 381
  • Ender Kervancıoğlu: Çok yemiş belli Yanıtla 22 354
  • soner yavuz: ahhhhhhhh eğitimsizlik ahhhhhhhh cehalet olursa böyle oluyor işte allah kimseyi mal yapmasın ne geldiyse bu ülkenin başına cehaletten geldi ama halende cehalet içerisinde olmaya gayret eden çabalayanlar var bir türlü bunlar kendilerini geliştiremedi hayata adapte olamadılar tabiri caizse yontulmadılar bir türlü çünki yontacak artık bir şeyde kalmadı Yanıtla 13 339
  • ahmet kardıç: Gündeme gelmek için ,bu nedir ya biraz seviyeli olun. Yanıtla 12 233
  • İSMAİL ERKOL: tam rolünü anlatmış rahat ve pişkin gençlik bu şekilde yaşamayı marifet sanıyor yazık tabi insan çocuklarını düşünüyor acaba ne kadar başarılı bir aile olabiliriz diye tedirgin oluyorum bizler son nesiliz gibi geliyor edep haya edinen galiba.. Yanıtla 9 218
  • Mehmet Eris: Kimileri analariyla anılır kimileri anılarıyla Yanıtla 12 195
  • tansel çetinkaya: çift taraflımı çalışıyo iyi tost olur bu Yanıtla 20 127
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Sadakatsiz, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Oyuncu Nazlı Bulum, ilk cinsel ilişki tecrübesini anlattı: İçimde kondom kaldı - Son Dakika


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