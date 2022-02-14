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Oyuncu Rüya Coriç'i Beyazperde Heyecanı Sardı - Son Dakika

Oyuncu Rüya Coriç'i Beyazperde Heyecanı Sardı

14.02.2022 15:44
Oyuncu Rüya Coriç'i Beyazperde Heyecanı Sardı

Güzel oyuncu Rüya Coriç, Şubat ayında üç filminin vizyona girmesinin mutluluğu yaşadığını söyledi. İşte detaylar...

Güzel oyuncu Rüya Coriç'in kadrosunda yer aldığı Olmadı Kaçarız, Erzurumlu Mümessil ve Herşey Dahil adlı filmler seyirciyle buluşmak için gün sayıyor.

"BENİM İÇİN ŞANSLI BİR YIL"

Coriç, "Vizyona girecek filmler beni aşırı heyecanlandırıyor. 2022'nin benim açımdan şanslı ve bereketli geçeceğini düşnüyorum. Başka sürprizlerim de olacak" dedi.

Rüya Coriç, TV8,5 ekranlarında Business Time adlı programın sunuculuğunu üstleniyor.

Oyuncu Rüya Coriç'i Beyazperde Heyecanı Sardı
Oyuncu Rüya Coriç'i Beyazperde Heyecanı Sardı

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Rüya, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Oyuncu Rüya Coriç'i Beyazperde Heyecanı Sardı - Son Dakika Magazin


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