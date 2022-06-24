Oyuncu ve model Julia Fox, sokaktaki giyim tarzıyla gündem oldu! "Halka hizmet sunuyorum" dedi - Son Dakika
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Oyuncu ve model Julia Fox, sokaktaki giyim tarzıyla gündem oldu! "Halka hizmet sunuyorum" dedi

24.06.2022 16:34

İtalyan asıllı Amerikalı oyuncu ve model Julia Fox, New York'ta, üst kısmını neredeyse tamamen gösterecek bir büstiyerle dikkatleri üzerine topladı. Sokaklarda bu şekilde gezinen Fox, halka görsel hizmet sunduğunu söyledi.

Son dönemde iddialı tarzıyla çok konuşulan Julia Fox Brezilyalı moda markası tarafından 3D kullanılarak tasarlanan mavi kot pantolon ve üst kısımda ise sadece göğüslerini kapacak büstiyerle görüntülendi. Fox'u görenler dönüp bir daha baktı.

Giydiği kıyafetle ilgili People dergisine konuşan Fox, bu şekilde giyinerek halka görsel hizmet sunduğunu söyledi.

Julia, geçen Cumartesi takipçileri ile 16 aylık oğlunun videosunu paylaşmıştı.

Julia, Kim kardashian'ın eski kocası Kanye West'le aşk yaşamış bir süre magazin manşetlerini süslemişti.

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Fox, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Oyuncu ve model Julia Fox, sokaktaki giyim tarzıyla gündem oldu! 'Halka hizmet sunuyorum' dedi - Son Dakika


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