Özcan Deniz hakkında bomba iddia! Yeni aşkı Samar Dadgar ile evlenmeden önce sevgiliymiş

Özcan Deniz kendisinden 24 yaş küçük İranlı modacı Samar Dadgar ile aşk yaşamaya başladı. Söylemezsem Olmaz programında bu aşkla ilgili önemli iddia ortaya atıldı.

EVLENMEDEN ÖNCE DE SEVGİLİYMİŞ

Özcan Deniz, oğlu Kuzey'in annesi Feyza Aktan ile yaşadığı sorunlu boşanma sürecinin ardından İranlı Samar Dadgar aşk yaşamaya başladı. Söylemezsem Olmaz programında Samar Dadgar'ın Özcan Deniz'in evlenmeden önceki sevgilisi olduğu iddia edildi. Seren Serengil, Özcan Deniz'in annesinin o zamanlar bu ilişkiye karşı çıktığını söyleyerek, "Bu diğerinden daha beter diyerek oğluna küstü. Annesinin yaşadığı şahit olduğu bir şeyler var" dedi.