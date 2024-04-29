Özcan Deniz, oğlunun doğum gününü kutladı

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Kızıl Goncalar dizisiyle yeniden ekranlara dönen Özcan Deniz, Mart 2018'de Feyza Aktan ile evlenmiş ve aynı yılın Nisan ayında oğlu Kuzey'in doğumuyla ilk kez baba olma heyecanını yaşamıştı.

Özcan Deniz, 2019'da olaylı bir şekilde boşandığı Feyza Aktan ile evliliğinden dünyaya gelen oğlunun yeni yaşını kutladı.

Doğum gününden kareleri Özcan Deniz'in geçen yıl hayatını birleştirdiği Samar Dadgar, sosyal medya hesabından paylaştı.