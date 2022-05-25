Özgür Sağlam "Yeter" Dedi - Son Dakika
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Özgür Sağlam "Yeter" Dedi

25.05.2022 00:51
Özgür Sağlam "Yeter" Dedi

Özgür Sağlam "Yeter"adlı tekli çalışmasında arabesk müziğe modern dokunuşlar yaptı.

Adanalı genç müzisyen Özgür Sağlam'ın ilk tekli çalışması Yeter, MT Prodüksiyon etiketi ile Netd Youtube kanalında ve tüm dijital platformlarda yayınlanmaya başladı.

Söz yazarlığı ve beste çalışmaları ile geniş bir arşivi bulunan ve birçok sanatçıya da eserlerini veren Özgür Sağlam'ın Yeter adlı arabesk formattaki şarkısına aranjör İbrahim Kara, modern soundlar ile modern bir dokunuş yaptı.

Şarkıda, Özgür'e yaylı çalgılarda İstanbul Strings, klarnette ise Aykut Sutoğlu eşlik etti. Menejerliğini Mehmet Tilki'nin (MT Management) üstlendiği sanatçı, şimdiden ikinci tekli çalışması için de hazırlıklara başladı.

Özgür Sağlam Yeter Dedi
Özgür Sağlam Yeter Dedi

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Kaynak: Snob Magazin

Özgür Sağlam, Youtube, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Özgür Sağlam 'Yeter' Dedi - Son Dakika


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