Özhan: Dijital platformları doğru kullanmak önemli - Son Dakika
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Özhan: Dijital platformları doğru kullanmak önemli

Özhan: Dijital platformları doğru kullanmak önemli

Usta sanatçı Özhan, Turkuvaz Yayın Grubu'ndan çıkan yeni kitabı 'Ses, Söz, Sevgili'yi tanıtırken, dijital platformları doğru ve kaliteli bir şekilde kullanmanın önemine vurgu yaptı. Özhan, yapay zekanın geleceğinin insanın elinde olduğunu belirterek, nasıl kullanıldığına bağlı olarak faydalarının ortaya çıkacağını ifade etti.

20.05.2024 21:11
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Okurları tarafından yoğun ilgi gören Özhan, hızla değişip gelişen dünya karşısında "Önemli olan dijital platformları kaliteli bir şekilde ve doğru yerde kullanmak.

Örneğin; son zamanlarda çok konuşulan yapay zekanın da geleceği insanın elinde. Nasıl kullanırsan onu karşında bulursun." dedi.

Usta sanatçı, Turkuvaz Yayın Grubu'ndan çıkan yeni kitabı "Ses, Söz, Sevgili"nin tanıtımı kapsamında okurlarıyla bir araya geldi. Uzun kuyrukların oluştuğu imza gününde Özhan, sevenleriyle tek tek ilgilenerek sohbet etti.

"Çocukken bir ilgi olarak başlayan müzik hem mesleğim hem aşkım oldu"

Sanatçı kişiliğinin çocukluğundan bugüne gelişimine dair konuşan Özhan, "Çocukluğumdan itibaren melodik yapılara bir ilgim vardı. Zamanla bu ilgi benim hem mesleğim hem aşkım haline geldi.

Söylediğim şarkıları mana itibarıyla da düşünmek ve anlatmak hoşuma gidiyordu. Kitap yazmak da bu tarz sohbetlerle ortaya çıktı, hiç kendi kendime 'Hadi kitap yazayım' demedim.

Arkadaşlarımla ettiğim sohbetler kaydedildi ve kitap haline getirildi. Sonra 'Ayrılık Yaman Kelime' geldi; benim çocukluğumdan itibaren yanlışlarım, değerlendirmelerim, hatıralarımın olduğu, hayatın deneyimlendiği bir kitaptır.

'Ses, Söz ve Sevgili' ise köşe yazılarımı toplayarak oluşturduğumuz ve Turkuvaz Yayınları'nın değerlendirdiği bir deneme çalışması." dedi.

"Yapay zekanın geleceği insanın elinde"

Hızla değişen dünya trendleri üzerine gelen bir soruyu cevaplayan Özhan, "Zaman durmuyor, sürekli dönüşüyor. Örneğin; eskiden taş plaklar vardı, sonra 33'lük plaklar, ardından uzunçalarlar, CD'ler çıktı. Şimdi dijital ortam var.

Dijital ortamı kullanarak kaliteli bir şey yaptığınız zaman dönüşümün faydaları görülüyor; daha pratik ve daha ekonomik olması itibarıyla sağladığı avantajlarla fevkalade bir platform olduğu gerçek. Yani her şeyi doğru yerde, doğru şekilde kullanmaya odaklanmalıyız.

Son zamanlarda sürekli konuştuğumuz yapay zekayı ele alalım. Yapay zeka dediğimiz platformun geleceği insanın elinde. Sen ona ne yüklersen, nasıl kullanırsan karşında onu bulursun. Bu sebeple; ahlaklı insanların eline düştüğü müddetçe problemleri değil, faydaları var." diyerek düşüncelerini belirtti.

Kaynak: Magazinkolik

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