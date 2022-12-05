Altın Kelebek töreninde ödül alan Zeynep Bastık, sosyal medyanın tepkisini topladı: Diğer şarkıcıların hakkın yendi - Son Dakika
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Altın Kelebek töreninde ödül alan Zeynep Bastık, sosyal medyanın tepkisini topladı: Diğer şarkıcıların hakkın yendi

05.12.2022 11:13

Pantene Altın Kelebek'te En İyi Kadın Şarkıcı ödülünün sahibi olan Zeynep Bastık, sosyal medyada gündem oldu. Birçok kullanıcı Zeynep Bastık'ın ödülü hak etmediğini söyledi. Kullanıcılar "Kendine ait 3-5 şarkısı var, diğer şarkıcıların hakkın yendi" şeklinde yorumlar yaptı.

Ezhel'in 'Felaket' parçasını coverlayarak adını duyuran ve son olarak Fransız şarkıcı Nej'in 'Paro' isimli şarkısının Türkçe versiyonu 'Ara' parçasıyla geniş kitlelere ulaşan Zeynep Bastık, Pantene Altın Kelebek'te En İyi Kadın Şarkıcı ödülünü aldı.

ESKİ EŞİNE TEŞEKKÜR ETTİ

Ünlü şarkıcı ödülünü alırken kariyer yolculuğunda kendisini destekleyen ve kendisi için mesai harcayan eski eşi Tolga Akış'a teşekkür etti. Zeynep Bastık'ın ödül alması çoğu kişinin tepkisini çekti.

Altın Kelebek'te ödül alan Zeynep Bastık sosyal medyanın diline düştü: Hak etmedi

ELEŞTİRİ YAĞDI

Sosyal medya kullanıcıları Zeynep Bastık'ın ödülü hak etmediğini ve diğer kadın şarkıcılarının hakkının yendiğini dile getirdi. İşte Bastık'ın ödül almasına gelen eleştiriler;

Altın Kelebek'te ödül alan Zeynep Bastık sosyal medyanın diline düştü: Hak etmedi
Altın Kelebek'te ödül alan Zeynep Bastık sosyal medyanın diline düştü: Hak etmedi
Altın Kelebek'te ödül alan Zeynep Bastık sosyal medyanın diline düştü: Hak etmedi
Altın Kelebek'te ödül alan Zeynep Bastık sosyal medyanın diline düştü: Hak etmedi
Altın Kelebek'te ödül alan Zeynep Bastık sosyal medyanın diline düştü: Hak etmedi
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Altın Kelebek Ödülleri, Zeynep Bastık, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Altın Kelebek töreninde ödül alan Zeynep Bastık, sosyal medyanın tepkisini topladı: Diğer şarkıcıların hakkın yendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Altın Kelebek töreninde ödül alan Zeynep Bastık, sosyal medyanın tepkisini topladı: Diğer şarkıcıların hakkın yendi - Son Dakika
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