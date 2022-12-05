Ezhel'in 'Felaket' parçasını coverlayarak adını duyuran ve son olarak Fransız şarkıcı Nej'in 'Paro' isimli şarkısının Türkçe versiyonu 'Ara' parçasıyla geniş kitlelere ulaşan Zeynep Bastık, Pantene Altın Kelebek'te En İyi Kadın Şarkıcı ödülünü aldı.
Ünlü şarkıcı ödülünü alırken kariyer yolculuğunda kendisini destekleyen ve kendisi için mesai harcayan eski eşi Tolga Akış'a teşekkür etti. Zeynep Bastık'ın ödül alması çoğu kişinin tepkisini çekti.
Sosyal medya kullanıcıları Zeynep Bastık'ın ödülü hak etmediğini ve diğer kadın şarkıcılarının hakkının yendiğini dile getirdi. İşte Bastık'ın ödül almasına gelen eleştiriler;
Son Dakika › Magazin › Altın Kelebek töreninde ödül alan Zeynep Bastık, sosyal medyanın tepkisini topladı: Diğer şarkıcıların hakkın yendi - Son Dakika