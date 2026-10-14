Paul McCartney’den şaşırtan açıklama: Doğduğu anı hatırladığını düşünüyor

The Beatles’ın efsane ismi Paul McCartney, 84 yıl önce doğduğu ana ilişkin bazı ayrıntıları hatırladığını düşündüğünü söyledi. Hastanenin beyaz fayanslarını ve metal aletlerin sesini anlatan müzisyen, bu görüntülerin gerçek bir anı mı, yoksa zihninin sonradan oluşturduğu bir sahne mi olduğundan emin olmadığını belirtti.

HASTANENİN FAYANSLARINI VE ALETLERİN SESİNİ ANLATTI

Amy Poehler’ın “Good Hang” podcastine katılan McCartney, kızı Stella’nın en eski anısını sorması üzerine Liverpool’daki Walton Hastanesi’nden söz etti. Beyaz fayansları, metal aletleri ve doğum sırasında kullanılan forsepsin çıkardığı sesleri hatırladığını anlattı.

GERÇEK BİR ANI OLDUĞUNDAN EMİN DEĞİL

Ünlü müzisyen, bu görüntülerin gerçekten doğduğu ana mı ait olduğunu, yoksa sonradan zihninde mi oluştuğunu bilmediğini de belirtti. McCartney, anlatımını kesin bir iddia yerine hatırladığına dair bir his olarak ifade etti.