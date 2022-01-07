Pelin Akil'den eşi Anıl Altan'a övgü dolu sözler

Bir derginin bu ayki konuğu olan Pelin Akil, samimi açıklamalarda bulundu. Evliliğini ve eşinin anlatan Akil, eşini olan hayranlığını bir kez daha gözler önüne serdi.

"HAYRANLIK DUYUYORUM"

Eşi ve kızları hakkında konuşan Akil, "Anıl ile çok aşık olup evlendik. Çok özgür yaşadık. Her hafta bir ülke değiştirdiğimiz, sürekli gezerek özgürleştiğimiz acayip bir dönem oldu. Sonra pandemi başladı, ikizlerle birlikte olunca hayatımız değişti. Pandemi döneminde Anıl'ın apayrı bir tarafına, muhteşem babalığına şahit oldum ve aşık olduğum adama daha da hayranlık duyuyorum şimdi. dedi.

"MOTİVASYONUM TAVAN"

Eşinin müthiş bir baba olduğunu dile getiren güzel oyuncu, "Kızlarımla birlikte tam bir aile olduk ve motivasyonum tavan. Onlar da ufaktan annesinin ve babasının ne iş yaptığını anlamaya başladı. Güle oynaya uğurluyorlar, gelince de 'Ne oynadın bugün' diye soruyorlar. İnşallah biraz kendimize dönebiliriz. Aşkımızı, bizi hatırlarız, birbirimize de daha fazla vakit ayırmaya başlarız diye hayaller kuruyorum. Çünkü ikimiz de yoğunuz. Çok mutluyuz ama anne babanın da biraz aşklarını hatırlamaya, birbirine sarılmaya ihtiyacı var. Sosyal medya işimin bir parçası. Beni takip eden kullandıklarımı merak eden bir sürü kişi var. Özellikle içinde kızlarımın olduğu videolar birikiyor orada. Geriye baktığımda hem anı videoları birikiyor hem de eğleniyorum." sözlerine yer verdi.