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Pelin Akil: ya yine ikiz gelirse? - Son Dakika

Pelin Akil: ya yine ikiz gelirse?

28.09.2021 17:51
Pelin Akil: ya yine ikiz gelirse?, System.String[]

Pelin Akil yazın son günlerini eşi Anıl Altan ve ikiz kızları Alin - Lina ile Belek'te geçirdi.

Pelin Akil yazın son günlerini eşi Anıl Altan ve ikiz kızları Alin - Lina ile Belek'te geçirdi. Kalabalık aile seven Pelin Akil, üçüncü çocuğa sıcak bakıyor ama bir korkusu var...

Pelin Akil: ya yine ikiz gelirse?

KALABALIK AİLE SEVİYOR

Pelin Akil ile Anıl Altan 2016'da evlenmiş, 2019'da ikizleri Alin ve Lina'yı kucaklarına almıştı.

Yazın son tatilini kızları ile birlikte Belek'te yapan çift, kalabalık aileleri seviyor.

Pelin Akil, "Üçüncü bebeği istiyor musunuz?" sorusuna ise şu yanıtı veriyor: "Hem 'Evet', hem 'Hayır'."

"Çünkü ya yine ikiz gelirse diye düşünüyorum. Tabii ki, bu işler nasip kısmet."

Pelin Akil: ya yine ikiz gelirse?
Pelin Akil: ya yine ikiz gelirse?

Anıl Altan, Pelin Akil, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Pelin Akil: ya yine ikiz gelirse? - Son Dakika Magazin


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