Pınar Altuğ'dan şaşkına çeviren dekolte yorumu: Gördüğümde kocama da gösteririm - Son Dakika
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Pınar Altuğ'dan şaşkına çeviren dekolte yorumu: Gördüğümde kocama da gösteririm

14.04.2022 14:04

Armağan Çağlayan'ın YouTube programına misafir olan Pınar Altuğ, "Eşinizin başka birinin dekoltesine bakması normal midir?" sorusuna "Zaten bakılsın diye açılıyor. Hem güzele bakmak sevaptır" cevabını vererek herkesi şaşkına çevirdi.

Ekranların sevilen oyuncusu Pınar Altuğ, Armağan Çağlayan'ın YouTube'da yayınlanan Normalleştiremediklerimizden misiniz? programının konuğu oldu. Soruları tüm içtenliğiyle yanıtlayan Altuğ, Yağmur Atacan'la 14 yıllık evliliğinden de bahsetti.

"DEKOLTE GÖRDÜĞÜMÜZDE EŞİM DE BEN DE BAKARIZ"

Altuğ, Çağlayan'ın "Sevgilinizle yemeğe çıktığınız onun başka birinin dekoltesine bakması normal midir?" sorusu üzerine "Eğer gerçekten bir sergileme durumu varsa eşimin gözünün takılması normaldir. Bu arada benim kocam görmez. Geçen gün gittiğimiz restoranda başımıza geldi. Kapının girişinde oturan bir hanımın göğüsleri resmen masanın üzerindeydi. Biz özel bakmaya gittik. Yağmur 'kapıdan girince gözümü alamadım' dedi. Hakikaten de alınacak gibi değildi. Ona bakmazsanız zaten bir acayiplik var. Öyle bir durum varsa bakılması normal. Zaten bakılsın diye yapılmış. Ben güzel bir kadın ya da adam gördüğümde hem kocama gösteririm hem kendim bakarım. Güzele bakmak sevaptır" dedi.

Pınar Altuğ'dan çok konuşulacak dekolte çıkışı: Gördüğümde eşime de gösteririm

Eşi Yağmur Atacan'ın tüm elektronik cihazlarının şifrelerini bildiğini söyleyen Altuğ, bu zamana kadar eşinin telefonuna hiç bakmadığını sözlerine ekledi.

Pınar Altuğ'dan çok konuşulacak dekolte çıkışı: Gördüğümde eşime de gösteririm
Pınar Altuğ'dan çok konuşulacak dekolte çıkışı: Gördüğümde eşime de gösteririm
Pınar Altuğ'dan çok konuşulacak dekolte çıkışı: Gördüğümde eşime de gösteririm
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