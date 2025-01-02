Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım oğullarını kucaklarına almak için gün sayıyor

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Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım, birlikteliklerini 17 Eylül 2024'te İtalya'nın başkenti Roma'da evlilikle taçlandırdı.

Nikahtan sonra Paris Moda Haftası kapsamında düzenlenen defilede, dünyaca ünlü isimlerle birlikte yürüyen Pınar Deniz karnını tutarak verdiği poz ile hamileliğini ilk kez duyurmuştu. Bebek heyecanı yaşayan ve bir oğulları olacağını müjdeleyen ünlü çiftten Kaan Yıldırım, 2024 yılına dair bir paylaşım yaptı.

Geçtiğimiz yıldan birçok kare paylaşan Yıldırım, eşinin karnı burnunda pozlarını da takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi.

Öte yandan karnı gün geçtikçe büyüyen Pınar Deniz, birkaç hafta önce hamilelik pozunu takipçileriyle paylaşmıştı. Ablası Huri Deniz ile karnı burnunda objektif karşısına geçen ünlü oyuncu, "Göbüş var, göbüş var" ifadelerini kullanmıştı.