Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım oğullarını kucaklarına almak için gün sayıyor - Son Dakika
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Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım oğullarını kucaklarına almak için gün sayıyor

Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım oğullarını kucaklarına almak için gün sayıyor

Meslektaşı Pınar Deniz ile nikah masasına oturan ve şimdilerde baba olmaya hazırlanan Kaan Yıldırım, eşi Deniz'in karnı burnunda pozlarını paylaştı.

02.01.2025 10:12
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Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım, birlikteliklerini 17 Eylül 2024'te İtalya'nın başkenti Roma'da evlilikle taçlandırdı.

Nikahtan sonra Paris Moda Haftası kapsamında düzenlenen defilede, dünyaca ünlü isimlerle birlikte yürüyen Pınar Deniz karnını tutarak verdiği poz ile hamileliğini ilk kez duyurmuştu. Bebek heyecanı yaşayan ve bir oğulları olacağını müjdeleyen ünlü çiftten Kaan Yıldırım, 2024 yılına dair bir paylaşım yaptı.

Geçtiğimiz yıldan birçok kare paylaşan Yıldırım, eşinin karnı burnunda pozlarını da takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi.

Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım oğullarını kucaklarına almak için gün sayıyor

Öte yandan karnı gün geçtikçe büyüyen Pınar Deniz, birkaç hafta önce hamilelik pozunu takipçileriyle paylaşmıştı. Ablası Huri Deniz ile karnı burnunda objektif karşısına geçen ünlü oyuncu, "Göbüş var, göbüş var" ifadelerini kullanmıştı.

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Son Dakika Magazin Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım oğullarını kucaklarına almak için gün sayıyor - Son Dakika

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