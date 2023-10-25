Pınar Deniz'le aşk yaşayan Kaan Yıldırım müjdeyi verdi: Evleniyoruz

Ünlü isimlerle yaşadığı aşkla gündemden düşmeyen yakışıklı oyuncu Kaan Yıldırım, bir süredir meslektaşı Pınar Deniz ile aşk yaşıyor. Geçtiğimiz aylarda Deniz'e evlilik teklifi eden ve ailesiyle tanıştıran Yıldırım, evleneceklerinin müjdesini verdi.

"EVLENİYORUZ"

Kanal D ekranlarında yayınlanan Yargı dizisinin başrol oyuncusu Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım'ın ilişkisi dolu dizgin devam ediyor. Özel hayatıyla ilgili 2. Sayfa programına açıklama yapan yakışıklı oyuncu, "Evlilik haberleri doğru, evleniyoruz" ifadelerini kullandı.

EVLİLİK TEKLİFİ ETMİŞTİ

Güzel oyuncu Pınar Deniz, ağustos ayında ağladığı bir pozu yayınlayarak "İşte öyle bir şey" yazmıştı. Deniz'in paylaşımında evlilik teklifi aldığı ileri sürülmüştü. Yıldırım paylaşımın ardından Deniz'in parmağında yüzük olduğu bir kareyi yayınlamıştı.