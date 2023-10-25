 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Pınar Deniz'le aşk yaşayan Kaan Yıldırım müjdeyi verdi: Evleniyoruz - Son Dakika

Pınar Deniz'le aşk yaşayan Kaan Yıldırım müjdeyi verdi: Evleniyoruz

Son Güncelleme: 25.10.2023 17:02

Bir süredir meslektaşı Pınar Deniz ile aşk yaşayan başarılı oyuncu Kaan Yıldırım, evleneceklerinin müjdesini verdi.

Ünlü isimlerle yaşadığı aşkla gündemden düşmeyen yakışıklı oyuncu Kaan Yıldırım, bir süredir meslektaşı Pınar Deniz ile aşk yaşıyor. Geçtiğimiz aylarda Deniz'e evlilik teklifi eden ve ailesiyle tanıştıran Yıldırım, evleneceklerinin müjdesini verdi.

"EVLENİYORUZ"

Kanal D ekranlarında yayınlanan Yargı dizisinin başrol oyuncusu Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım'ın ilişkisi dolu dizgin devam ediyor. Özel hayatıyla ilgili 2. Sayfa programına açıklama yapan yakışıklı oyuncu, "Evlilik haberleri doğru, evleniyoruz" ifadelerini kullandı.

EVLİLİK TEKLİFİ ETMİŞTİ

Güzel oyuncu Pınar Deniz, ağustos ayında ağladığı bir pozu yayınlayarak "İşte öyle bir şey" yazmıştı. Deniz'in paylaşımında evlilik teklifi aldığı ileri sürülmüştü. Yıldırım paylaşımın ardından Deniz'in parmağında yüzük olduğu bir kareyi yayınlamıştı.

Pınar Deniz'le aşk yaşayan Kaan Yıldırım müjdeyi verdi: Evleniyoruz
Pınar Deniz'le aşk yaşayan Kaan Yıldırım müjdeyi verdi: Evleniyoruz
Pınar Deniz'le aşk yaşayan Kaan Yıldırım müjdeyi verdi: Evleniyoruz
Pınar Deniz'le aşk yaşayan Kaan Yıldırım müjdeyi verdi: Evleniyoruz
Pınar Deniz'le aşk yaşayan Kaan Yıldırım müjdeyi verdi: Evleniyoruz
Pınar Deniz'le aşk yaşayan Kaan Yıldırım müjdeyi verdi: Evleniyoruz
Pınar Deniz'le aşk yaşayan Kaan Yıldırım müjdeyi verdi: Evleniyoruz
Pınar Deniz'le aşk yaşayan Kaan Yıldırım müjdeyi verdi: Evleniyoruz
Pınar Deniz'le aşk yaşayan Kaan Yıldırım müjdeyi verdi: Evleniyoruz

Kaan Yıldırım, Pınar Deniz, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Pınar Deniz'le aşk yaşayan Kaan Yıldırım müjdeyi verdi: Evleniyoruz - Son Dakika


Son Dakika
22:55 BM Genel Kurulu'nda Gazze'deki çatışmaların durdurulmasını talep eden karar tasarısı kabul edildi
22:42 İletişimin tamamen kesildiği Gazze için Elon Musk'a çağrı: Starlink uydularını Gazzeye gönder
22:40 İsrail'in ağır bombardımanı altındaki Gazze'den gelen görüntüler korkunç
22:26 Son 5 maç 4 galibiyet! Kasımpaşa, İstanbulspor'u da sahadan sildi
22:13 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yarın milletimizin her bir ferdini Büyük Filistin Mitingine davet ediyorum
22:07 İç saha serisi sona erdi! Volkan Demirel'in öğrencileri son 2 maçta resmen kabusu yaşadı
21:12 İsrail ordusu, Gazze'ye 7 Ekim'den bu yana ilk kez bu kadar şiddetli saldırıyor! 2 milyon kişiden haber alınamıyor
21:00 1 maç kazanınca moda giren Erik ten Hag: İyi bir yolda ilerliyoruz
20:46 Erdoğan'dan tüm vatandaşlara 100. yıl çağrısı: Yer gök bayrak olsun
20:21 İsrail Ordu Sözcüsü: Bu akşam operasyonları genişletiyoruz, Gazze sakinlerine güneye gitme çağrısı yapıyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.10.2023 23:43:21. #1.13#
SON DAKİKA: Pınar Deniz'le aşk yaşayan Kaan Yıldırım müjdeyi verdi: Evleniyoruz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement