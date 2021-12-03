Pis Yedili'nin Orço'su Burak Alkaş geri dönüyor

TOZKOPARAN İSKENDER'DE OYNUYOR

Pazar akşam üstü TRT1 ekranında yayınlanan Tozkoparan, bilindiği üzere çocuklara yönelik hazırlanan bir dizi. Burak Alkaş da 2019 yılından bu yana dizinin ekibinde yer alıyor.

Burak Alkaş, "Değiştirdik biraz imajımızı. Yeni dizimiz var. Tozkoparan'da oynuyorum. Dördüncü senedeyiz, çok güzel bir işimiz var. Beşinci sezonu çekiyoruz. Çok keyifli, benim de oynadığım karakter çok keyifli. Çılgın bir profesörü oynuyorum. Her şey çok güzel" açıklamasını yaptı.

ORÇO'NUN FİLMİ GELİYOR

Pis Yedili dizisindeki Orço karakterinin filminin olacağını da ilk kez duyuran oyuncu, esprili haliyle de gülümsetti. Bu karakterin akıllarında olduğunu belirten Burak Alkaş, "Yazılan bir senaryomuz vardı. Onun üzerine konuşmalarımız vardı. Her şey netleşmeye başladı. Nasipse Orço'nun filmi gelecek" açıklamasını yaptı.

ESKİ EKİPTEN KİMSE YOK

Pis Yedili dizisindeki oyunculardan kimsenin yeni çalışmada olmayacağını belirten Burak Alkaş, filmde yeni bir kadro ile Orço'nun hikayesinin anlatılacağına değindi.