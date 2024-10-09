Popstar yarışmasıyla ünlenmişti: Aydan Kaya'dan şaşırtan değişim - Son Dakika
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Popstar yarışmasıyla ünlenmişti: Aydan Kaya'dan şaşırtan değişim

Popstar yarışmasıyla ünlenmişti: Aydan Kaya\'dan şaşırtan değişim

Bir döneme damga vuran Popstar yarışmasının sevilen ismi Aydan, son haliyle dikkatleri üzerine çekti. Göz alıcı değişimi ve oturduğu lüks evle sosyal medyada gündem oldu. Aydan'ın yeni yaşam tarzı, hayranları arasında merak uyandırdı.

09.10.2024 12:45
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Popstar yarışmasının unutulmaz isimlerinden Aydan Kaya, yıllar içindeki değişimi ve şık eviyle yeniden gündemde. Ünlü sanatçı, Evrim Akın İle Ev Gezmesi programında evinin kapılarını açarak, hem yaşam alanını hem de ailesini tanıttı.

Popstar yarışmasıyla ünlenmişti: Aydan Kaya'dan şaşırtan değişim

Sarıyer'deki orman ve deniz manzaralı 6 oda bir salon dubleks evinde, 4 yaşındaki oğlu Fatih, 2 yaşındaki kızı Hanzade ve annesi Gamze Hanım ile birlikte yaşayan Kaya, evinin sıcak atmosferini izleyicilerle paylaştı.

Popstar yarışmasıyla ünlenmişti: Aydan Kaya'dan şaşırtan değişim

HEM MANZARASI HEM DEDEKORASYONU DİKKAT ÇEKİYOR

Yemyeşil doğa manzarasıyla çevrili bu ferah ev, Aydan'ın aile hayatındaki mutluluğu gözler önüne serdi. Evin salonu, krem rengi koltuklar ve beyaz sehpa ile oldukça şık bir görünüm sunarken, duvarlardaki renkli tablolar ve zarif avizeler mekânın estetiğine katkı sağlıyor. Kaya'nın dekorasyonunda yer alan detaylar, samimi bir ortamı da beraberinde getiriyor.

Dubleksin diğer katında ise Kaya'nın kişisel zevkini yansıtan ayrıntılar dikkat çekiyor. Merdivenin duvarlarını süsleyen fotoğraflar, Aydan'ın özel anlarını ölümsüzleştiriyor. Ayrıca, giyinme odasındaki dikkat çekici çanta ve ayakkabılar, Kaya'nın stilini gözler önüne seriyor.

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Son Dakika Magazin Popstar yarışmasıyla ünlenmişti: Aydan Kaya'dan şaşırtan değişim - Son Dakika

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SON DAKİKA: Popstar yarışmasıyla ünlenmişti: Aydan Kaya'dan şaşırtan değişim - Son Dakika
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