Küçük kızın ağlayarak Nihat Hatipoğlu'na sorduğu soru yürekleri dağladı

Ramazan ayı boyunda iftar ve sahur programlarında izleyici ile buluşan Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'na ilginç sorular yöneltilmeye devam ediyor. Son olarak programda küçük bir kıza mikrofon verildi ve o esnada duygusal anlar yaşandı. Mikrofonu aldıktan sonra ağlamaya başlayan küçük kız, "Benim babam beni ve annemi bırakıp gitti. Ben buna çok üzülüyorum. Şu an oruç tutuyor orucu kabul olur mu?" şeklinde bir soru yöneltti.

"BABAN BÜYÜK HATA İŞLEMİŞ"

Küçük kızın bu sorusu karşısında kısa süreli duraksayan ve ne diyeceğini bilemeyen Hatipoğlu, "Baban yanlış yolda. Senin gibi cici bir kızı annen gibi bir hanımefendiyi niye bırakır gider. Baban büyük bir hata işlemiş Allah onu affetsin sen onla hiç konuşmadın mı?" yanıtını verdi.

"BU SORUYU SORMASINI İSTEMEDİM"

Küçük kızın ardından mikrofonu alan annesi "Dua okuyacaktı aslında bu soruyu sormasını istemedim ama o çok üzülüyor. Sürekli insanlara babanız sizi de bırakıp gitti mi diye soruyormuş" ifadelerine yer verdi.

"İNŞALLAH BABAN BU YAYINI İZLER"

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ise "Kız çocukları babasına düşkündür. İnşallah babası akıllanır ve inşallah Almila'nın gözyaşları diner. Almila senin durumunda bazı çocuklar var onların anne babası da yok senin aklı başında bir anne var. İnşallah baban bu yayını izler" dedi.