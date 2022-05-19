Quality ödülleri sahiplerini buldu - Son Dakika
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Quality ödülleri sahiplerini buldu

19.05.2022 15:27
Quality ödülleri sahiplerini buldu

Cemiyet hayatının önde gelen dergisi Quality of Magazine, her yıl olduğu gibi bu yıl da 'En Quality'leri seçti.

Cemiyet hayatının önde gelen dergisi Quality of Magazine, her yıl olduğu gibi bu yıl da 'En Quality'leri seçti. Ünlü sanatçıların yanı sıra cemiyet hayatının önde gelen isimleri bu gecede buluştu.

Cemiyet hayatının önde gelen dergisi Quality of Magazine, 13. Quality Ödül Töreni'ni ve 13. Yıl Kutlaması'nı gerçekleştirdi. Cahide Palazzo'da gerçekleşen ödül törenine ünlü yağdı. Sanat, iş, cemiyet ve spor dünyasının önde gelen isimlerinin bir araya geldiği gecede yılın 'En Quality' isimleri de ödüllerini aldı. Gecede sanat, medya, iş dünyası ve spor dallarında 40 ödü verildi. Gecenin sonunda En Quality Erkek Sanatçı ödülünü alan Cem Belevi, konser verdi. Genel Yayın Yönetmenliği'ni Salih Keçeci'nin yaptığı Quality of Magazine, 13. Quality Ödülleri'nde birçok önemli ismi de bir araya getirdi. - İSTANBUL

Quality ödülleri sahiplerini buldu
Quality ödülleri sahiplerini buldu
Quality ödülleri sahiplerini buldu
Quality ödülleri sahiplerini buldu
Quality ödülleri sahiplerini buldu
Quality ödülleri sahiplerini buldu
Quality ödülleri sahiplerini buldu
Quality ödülleri sahiplerini buldu

YORUMLAR
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2021 Gülten Dayıoğlu Roman Ödülü sahibini buldu 2021 Gülten Dayıoğlu Roman Ödülü sahibini buldu Plaj Voleybolunda ödüller sahiplerini buldu Plaj Voleybolunda ödüller sahiplerini buldu
Kaynak: İHA

Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Quality ödülleri sahiplerini buldu - Son Dakika


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