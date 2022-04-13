Quot;tek Bir Kalıba Sokulmayacağım Rollerin Peşindeyim" - Son Dakika
Üye Girişi

Quot;tek Bir Kalıba Sokulmayacağım Rollerin Peşindeyim"

13.04.2022 23:10
Quot;tek Bir Kalıba Sokulmayacağım Rollerin Peşindeyim"

Oyuncu Dilan Çiçek Deniz, Magnet Quarterly dergisinin yeni kapağında. Oyuncunun yeni fotoğrafları hayranlarından beğeni üstüne beğeni aldı.

Teknolojiden esinlenerek alışılmışın dışında mood'larda Burcu Karademir'in objektifine poz veren oyuncu Dilan Çiçek Deniz, derginin "yenilik" üzerine sorularını yanıtladı. Yeniliği, özellikle unuttuklarımızı bize hatırlattığı için değerli bulan Deniz, tek bir kalıba sokulmayacağı rollerin peşinden gitmeyi sevdiğini söylüyor.

"Yenilik, eskinin bize iyi gelmeyen taraflarını bırakarak büyümemize yardımcı olacak kapının anahtarıdır. Yeniliğin bizi iyileştirdiğini düşünüyorum." diyen oyuncu, "Sanal dünyalar, kaçma isteği geldiğinde ve kaçamadığımda gittiğim yer haline geldi." dedi.

Quot;tek Bir Kalıba Sokulmayacağım Rollerin Peşindeyim"
Quot;tek Bir Kalıba Sokulmayacağım Rollerin Peşindeyim"
Quot;tek Bir Kalıba Sokulmayacağım Rollerin Peşindeyim"
Quot;tek Bir Kalıba Sokulmayacağım Rollerin Peşindeyim"
Quot;tek Bir Kalıba Sokulmayacağım Rollerin Peşindeyim"
Quot;tek Bir Kalıba Sokulmayacağım Rollerin Peşindeyim"

YORUMLAR
500

Dilan Çiçek Deniz, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Quot;tek Bir Kalıba Sokulmayacağım Rollerin Peşindeyim" - Son Dakika


Son Dakika
23:07 Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum açıkladı: Cumhurbaşkanımız TOKİ ile ilgili müjdeyi Haziran'da bizzat verecek
22:56 Putin'e yakınlığıyla bilinen Medvedçuk ile ilgili Ukrayna'dan çarpıcı iddia: FSB, Transdinyester üzerinden Moskova'ya götürmeyi planlamış
22:30 Cumhurbaşkanı Erdoğan Mehmetçik'e sürpriz yaptı! Askerler şaşkınlığa uğramış
22:27 Film sahnelerini aratmayan kuyumcudaki çatışmanın görüntüleri ortaya çıktı!
22:23 48 yaşındaki adam, ablasına kötü davrandığı gerekçesiyle eniştesini öldürdü!
22:01 "9 aydır elaman bulamıyoruz" diyen esnaf tartışma konusu oldu!
21:46 New York'taki metroya saldıran şahıs yakalandı!
21:25 Aleyna Tilki'den sınırları zorlayan klip tanıtımı geldi!
21:20 Uyuşturucu satıcısı, Yansı Dilan Özçolpan'ın evine giderken yakalandı! Adını O Ses Türkiye ile duyurmuştu
21:02 Turgut Özal'ın oğlu TEK Parti lideri Ahmet Özal: Cumhurbaşkanı adayı olursa Mansur Yavaş'ı destekleriz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.04.2022 23:16:16. #1.12#
SON DAKİKA: Quot;tek Bir Kalıba Sokulmayacağım Rollerin Peşindeyim" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement