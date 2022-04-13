Teknolojiden esinlenerek alışılmışın dışında mood'larda Burcu Karademir'in objektifine poz veren oyuncu Dilan Çiçek Deniz, derginin "yenilik" üzerine sorularını yanıtladı. Yeniliği, özellikle unuttuklarımızı bize hatırlattığı için değerli bulan Deniz, tek bir kalıba sokulmayacağı rollerin peşinden gitmeyi sevdiğini söylüyor.

"Yenilik, eskinin bize iyi gelmeyen taraflarını bırakarak büyümemize yardımcı olacak kapının anahtarıdır. Yeniliğin bizi iyileştirdiğini düşünüyorum." diyen oyuncu, "Sanal dünyalar, kaçma isteği geldiğinde ve kaçamadığımda gittiğim yer haline geldi." dedi.