Melisa Taç, "Rap dünyasını sarsmaya geldim. Herkes hazır olsun. İlk parçamla Rap'e yeni bir bakış getirmek istedim, sıradaki şarkılarıma da hazır olun" dedi.

Bir yandan müzik yeteneğini geliştirirken kültür, edebiyat ve aktüel alt yapısını zenginleştiren genç müzisyen iddialı konuştu: "İçimdeki tüm duyguları metaforlarla rap'le yansıtabiliyorum. Rap'in matematiksel ritminin içinde ben kendi dünyamı buldum. Rap'in yeni kraliçesi olmaya geldim."

'Pembe Rolex' şarkısının söz ve müziği Görkem Özçelik'e ait. Klibin yönetmenliğini ise Emre Alev üstlendi.