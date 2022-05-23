Rap Dünyasını Sarsmaya Geldim - Son Dakika
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Rap Dünyasını Sarsmaya Geldim

23.05.2022 22:51
Rap Dünyasını Sarsmaya Geldim

Mimar Melisa Taç'ın 'Pembe Rolex' adlı teklisi, tüm dijital platformlarda müzikseverlere ulaştı. Fiziği ve müziğiyle rap dünyasında bir hayli iddialı olduğunu gösteren Melisa Taç'ın, şarkısı ve klibi sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Melisa Taç, "Rap dünyasını sarsmaya geldim. Herkes hazır olsun. İlk parçamla Rap'e yeni bir bakış getirmek istedim, sıradaki şarkılarıma da hazır olun" dedi.

Bir yandan müzik yeteneğini geliştirirken kültür, edebiyat ve aktüel alt yapısını zenginleştiren genç müzisyen iddialı konuştu: "İçimdeki tüm duyguları metaforlarla rap'le yansıtabiliyorum. Rap'in matematiksel ritminin içinde ben kendi dünyamı buldum. Rap'in yeni kraliçesi olmaya geldim."

'Pembe Rolex' şarkısının söz ve müziği Görkem Özçelik'e ait. Klibin yönetmenliğini ise Emre Alev üstlendi.

Rap Dünyasını Sarsmaya Geldim
Rap Dünyasını Sarsmaya Geldim
Rap Dünyasını Sarsmaya Geldim
Rap Dünyasını Sarsmaya Geldim

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Kaynak: Snob Magazin

Rolex, RAP, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Rap Dünyasını Sarsmaya Geldim - Son Dakika


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