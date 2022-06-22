Rap sanatçısı Uzi, konserinde hayranının saldırısına uğrayınca sahneyi terk etti - Son Dakika
Üye Girişi

Rap sanatçısı Uzi, konserinde hayranının saldırısına uğrayınca sahneyi terk etti

22.06.2022 11:23

Önceki akşam sahneye çıkan rap sanatçısı Uzi, bir hayranının üzerine atlamasıyla yere kapaklandı. Güvenlik ekibinin yardımıyla yerden kalkan rapçi, "Bu görmek istediğimiz bir manzara değil" diyerek sahneyi terk etti.

Genç popçu Aleyna Tilki ile aşk yaşadığı iddiasıyla ve şarkılarıyla gündemden düşmeyen Uzi, sahnede hiç beklemediği bir olay yaşadı. Konserinde sevilen şarkılarını okuyan rapçi, bir hayranının saldırısına uğradı.

KONSERİ YARIDA KESTİ

Kalabalık grup karşısında şarkılarını okuyan Uzi'ye sarılmak isteyen bir hayranı, güvenlik görevlilerini aşarak sahneye koştu. Hızla koşarak Uzi'ye sarılan hayran, şarkıcının düşmesine neden oldu. Vatandaş güvenlik güçleri tarafından tutulurken yerinden kalkan Uzi, sinirlerine hakim olamadı. Yaşananlardan dolayı rahatsız olan Uzi, "Arkadaşlar hepinize çok teşekkür ederim. Bu görmek istediğimiz bir manzara değil. Hepiniz Allah'a emanet olun" diyerek konseri bitirdi.

UZİ KİMDİR?

1998 yılında dünyaya gelen Uzi'nin gerçek adı Utku Yalçınkaya'dır.7 senedir aktif olarak rap müzik yapan genç rap sanatçısı, Çavo olarak da tanınıyor. 2021 yılında Kan isimli albümünü yayınlayan rapçi, Krvn, Umrumda Değil, Cindy ve Paparazzi ve Arasan da gibi şarkılarıyla adını geniş bir hayran kitlesine duyurdu.

YORUMLAR
500

Aleyna Tilki, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Rap sanatçısı Uzi, konserinde hayranının saldırısına uğrayınca sahneyi terk etti - Son Dakika


Son Dakika
11:43 Akşener'den Pınar Gültekin'in katiline verilen ceza indirimine sert tepki: Kadın katillerine cesaret veriyorlar
11:40 Attila Szalai giderken Fenerbahçe'nin cebini dolduruyor! İşte açıklanan bonservis bedeli
11:39 Yargıtay kararı bozdu! 15 Temmuz sonrası müebbet hapis cezası verilen 66 askeri öğrencinin tahliyesi başladı
11:29 Kulislerde konuşulan bu iddia bomba etkisi yarattı: Seçim 14 Mayıs'ta mı yapılacak?
11:27 Akşener'den sosyal medya düzenlemesine ilişkin çok sert sözler: Bu yasa yeni bir RTÜK oluşturma çabasıdır! Bu yasa bir istibdat yasasıdır
11:27 Jan Vesely takımdan ayrıldığını açıkladı, oyuncu Berna Laçin'in kızı gözyaşlarına boğuldu
11:23 Rap sanatçısı Uzi, konserinde hayranının saldırısına uğrayınca sahneyi terk etti
11:13 Marmaris'teki orman yangını kontrol altına alındı!
11:01 Gram altının fiyatı yeni günde 1.020 lira seviyesinden işlem görüyor
10:59 Mahkemeden Migros, Carrefoursa ve BİM'i şoke eden karar! Marketlerin "yürütmeyi durdurun" istemi reddedildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.06.2022 11:53:27. #1.13#
SON DAKİKA: Rap sanatçısı Uzi, konserinde hayranının saldırısına uğrayınca sahneyi terk etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement