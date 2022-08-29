Ünlü Rapçi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Ünlü Rapçi Hayatını Kaybetti

29.08.2022 12:41
Ünlü Rapçi Hayatını Kaybetti

Rapçi Selim Muran'dan acı haber geldi. Ünlü rapçi Ceza, Türkçe rap müziğin sevilen isimlerinden Selim Muran'ın vefat ettiğini duyurdu.

Rapçi Selim Muran, fazla kiloları yüzünden sağlık problemleri yaşıyordu. Muran, çareyi mide ameliyatı olmakta buldu. Mide ameliyatı olan Muran'ın sağlık sorunları günden güne katlandı.

Son olarak damarlarında pıhtı birikmesi teşhisiyle hastaneye yatırıldığı öğrenilen Selim Muran, yaşamını yitirdi. Ceza, Selim Muran'ın yaşamını yitirdiğini sosyal medya hesabından duyurdu.

Muran, Çıkmaz Sokak ve Sen de Bizdensin gibi rap müzikleriyle hafızalara kazınmıştı.

SELİM MURAN KİMDİR

Selim Muran Siirtli rapçidir. 2004 yılında rap söz yazarlığına başlayan Selim Muran 2007 yılında ev stüdyosu olan 56 Records'u kurmuştur. Selim Muran mide ameliyatı sonrasında pıhtı atması nedeniyle vefat etmiştir.

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Kaynak: Snob Magazin

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Son Dakika Magazin Ünlü Rapçi Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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