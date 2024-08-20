Reha Muhtar Evinden Düştü, Tedavisi Sürüyor

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SARIYER'deki evinin merdivenlerinden düşen Reha Muhtar'ın dün gece kaldırıldığı özel hastanede tedavisi sürüyor.

Ünlü televizyon programcısı ve gazeteci Reha Muhtar 01.00 sıralarında evinin merdivenlerinden düşerek yaralandı. Oğlunun ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi burada gerçekleştirdi. Hastaneye kaldırılan Muhtar, yoğun bakıma alınarak entübe edildi. Aile ve hastane yönetiminden henüz resmi bir açıklama gelmedi. Reha Muhtar'ın tedavisi Sarıyer'de bir özel hastanede devam ediyor.