Reha Özcan ve Nejat Dimili'den "ah Bella" - Son Dakika
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Reha Özcan ve Nejat Dimili'den "ah Bella"

17.05.2022 18:49
Reha Özcan ve Nejat Dimili'den "ah Bella"

Televizyon dizisi, 'Üç Kız Kardeşler' ile izlenme rekorları kıran ünlü oyuncu Reha Özcan'dan bir sürpriz geliyor.

Orhan Veli'nin kimselere anlatamadığı aşkı Bella'dan etkilenerek Nejat Dimili tarafından bestelenen'Ah Bella'şarkısını Reha Özcan ve Nejat Dimili birlikte seslendiriyor. Burcu Mutlugil ve Batuhan Mutlugil'in prodüktürlüğünü üstlendiği Ah Bella Novi Müzik etiketiyle 20 Mayıs'ta dinleyiciyle buluşacak. Ah Bella, başarılı oyuncu Reha Özcan'ın ilk single çalışması olması ile müzik tarihine adını yazdırırken çarpıcı albüm kapağı ile de iz bırakıyor.

Tiyatro izleyicisinin Bir Garip Orhan Veli Sahnesinden aşina olduğu Sıcak ve samimi şarkı Ah Bella, Perdesini yırtarak kısa ama unutulmaz bir yaz aşkı gibi müzik dinleyicisinin gönlüne yerleşeceğe benziyor.

Televizyon dizisi 'Üç Kız Kardeşler' ile izlenme rekorları kıran ünlü oyuncu Reha Özcan'dan bir sürpriz geliyor. Orhan Veli'nin kimselere anlatamadığı aşkı Bella'dan etkilenerek Nejat Dimili tarafından bestelenen Ah Bella şarkısını Reha Özcan ve Nejat Dimili birlikte seslendiriyor. Söz, müzik ve aranjörlüğü Nejat Dimili, mix'i Cihan Barış masteringi Güven Ersoysal'a, prodüktörlüğü Burcu Mutlugil ve Batuhan Mutlugil'e ait şarkının kayıtları Babajim Stüdyolarında gerçekleştirildi. Albüm kapağı ünlü sanatçı Yasin Yaman'ın tasarımı martı simit vapur İstanbul ile şarkının ruhunu dinleyiciye yansıtıyor.

Tiyatro izleyicisinin Bir Garip Orhan Veli Sahnesinden aşina olduğu Sıcak ve samimi şarkı Ah Bella, Perdesini yırtarak kısa ama unutulmaz bir yaz aşkı gibi müzik dinleyicisinin gönlüne yerleşeceğe benziyor.

Reha Özcan ve Nejat Dimili'den "ah Bella"
Reha Özcan ve Nejat Dimili'den "ah Bella"
Reha Özcan ve Nejat Dimili'den "ah Bella"

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Kaynak: Snob Magazin

Batuhan Mutlugil, Reha Özcan, Orhan Veli, Müzik, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Reha Özcan ve Nejat Dimili'den "ah Bella" - Son Dakika


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