Reha Özcan ve Nejat Dimili'den "ah Bella"

Orhan Veli'nin kimselere anlatamadığı aşkı Bella'dan etkilenerek Nejat Dimili tarafından bestelenen'Ah Bella'şarkısını Reha Özcan ve Nejat Dimili birlikte seslendiriyor. Burcu Mutlugil ve Batuhan Mutlugil'in prodüktürlüğünü üstlendiği Ah Bella Novi Müzik etiketiyle 20 Mayıs'ta dinleyiciyle buluşacak. Ah Bella, başarılı oyuncu Reha Özcan'ın ilk single çalışması olması ile müzik tarihine adını yazdırırken çarpıcı albüm kapağı ile de iz bırakıyor.

Tiyatro izleyicisinin Bir Garip Orhan Veli Sahnesinden aşina olduğu Sıcak ve samimi şarkı Ah Bella, Perdesini yırtarak kısa ama unutulmaz bir yaz aşkı gibi müzik dinleyicisinin gönlüne yerleşeceğe benziyor.

Televizyon dizisi 'Üç Kız Kardeşler' ile izlenme rekorları kıran ünlü oyuncu Reha Özcan'dan bir sürpriz geliyor. Orhan Veli'nin kimselere anlatamadığı aşkı Bella'dan etkilenerek Nejat Dimili tarafından bestelenen Ah Bella şarkısını Reha Özcan ve Nejat Dimili birlikte seslendiriyor. Söz, müzik ve aranjörlüğü Nejat Dimili, mix'i Cihan Barış masteringi Güven Ersoysal'a, prodüktörlüğü Burcu Mutlugil ve Batuhan Mutlugil'e ait şarkının kayıtları Babajim Stüdyolarında gerçekleştirildi. Albüm kapağı ünlü sanatçı Yasin Yaman'ın tasarımı martı simit vapur İstanbul ile şarkının ruhunu dinleyiciye yansıtıyor.

Tiyatro izleyicisinin Bir Garip Orhan Veli Sahnesinden aşina olduğu Sıcak ve samimi şarkı Ah Bella, Perdesini yırtarak kısa ama unutulmaz bir yaz aşkı gibi müzik dinleyicisinin gönlüne yerleşeceğe benziyor.