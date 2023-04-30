Reytinglerde istediği başarıyı sağlayamayan EGO dizisi 13'ncü bölümüyle birlikte final yapacak

FOX TV, sezon sonunda bazı yapımlarını sonlandırma kararı aldı. Yasak Elma'nın ardından EGO dizisi için de final kararı verildi. Alperen Duymaz ve Melisa Aslı Pamuk'un başrollerini paylaştığı EGO dizisi reytinglerde istenilen başarıyı yakalayamadı.

13. BÖLÜMLE FİNAL YAPACAK

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, istenilen başarıyı yakalayamayan ve sık sık sette yaşanan gerginliklerle gündeme gelen dizi, 13. bölümle final yapacak. Dizinin başrollerinden final kararıyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi.

SETTE KRİZLER YAŞANMIŞTI

EGO dizisi daha başlamadan krizleriyle çok konuşulmuştu. Önce Melisa Aslı Pamuk'un sete çıkmaması üzerine Alperen duymaz isyan etmiş ve Twitter'da uzun bir yazı paylaşmıştı. Daha sonra rol arkadaşının üzerine fazla gelindiğini belirterek Pamuk'u desteklemişti. Geçtiğimiz günlerde ise Alperen Duymaz'ın haber vermeden sete gelmediği ve ünlü oyuncuya ulaşılamadığı için setin iptal edildiği haberleri yapılmıştı. Duymaz bu konuya da açıklık getirmiş ve sağlık sorunları nedeniyle devam edemediğini açıklamıştı.