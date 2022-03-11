Rihanna İç Çamaşırını Halka Açacak - Son Dakika
Üye Girişi

Rihanna İç Çamaşırını Halka Açacak

11.03.2022 22:35
Rihanna İç Çamaşırını Halka Açacak

Ünlü şarkıcı Rihanna'nın 2018 yılında kurduğu Savage X Fenty iç çamaşırı firması, yakın zamanda halk arz edilmeyi planlıyor.

Dünya müzik tarihine ismini yazdırmayı başaran sanatçılardan birisi olan Rihanna, 2018 yılında kendi iç çamaşırı markası Savage X Fenty'yi çıkarmıştı. ABD pazarında önemli başarı elde eden firma, son gelen haberlere göre çok yakın zamanda dudak uçuklatan bir rakamla halka açılacak.

VICTORIA'S SECRET'A MEYDAN OKUYACAK

Gelen bilgilere göre Rihanna'nın iç çamaşırı markası, halka arz edildiğinde 3 milyar dolarlık piyasa değerine sahip olacak. Yani marka, dünyanın en ünlü iç çamaşırı markası Victoria's Secret'ın piyasa değerine (4,19 milyar dolar) yakın bir seviyeye sahip olacak. Henüz yalnızca ABD'de mağaza açan marka, yakın zamanda dünyanın farklı noktalarında da mağaza açmayı planlıyor.

Markanın kurucusu Rihanna, bu marka ve güzellik markası Fenty Beauty girişimleri sayesinde 2021 yılında milyarder unvanını kazanmıştı.

Rihanna'nın Savage X Fenty'de yüzde 30'luk paya sahip olduğu aktarılırken, bu da şirketin halka arz edilmesi durumunda Rihanna'nın servetinin daha da artacağını gösteriyor.

İlk bebeğini bekleyen Rihanna, hamilelik sürecindeki giyim tarzı ile adından söz ettiriyor.

YORUMLAR
500
Gülşen Sessizliğini Bozdu! O İddiaya Yanıt Verdi Gülşen Sessizliğini Bozdu! O İddiaya Yanıt Verdi ABD Başkan Yardımcısı Harris ile Romanya Cumhurbaşkanı Iohannis ortak basın toplantısı yaptı ABD Başkan Yardımcısı Harris ile Romanya Cumhurbaşkanı Iohannis ortak basın toplantısı yaptı

Tam Gemi Şok Denemeleri, Rihanna, Müzik, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Rihanna İç Çamaşırını Halka Açacak - Son Dakika


Son Dakika
22:28 Zeki Çelik, Lille'den ayrılıyor! Yeni kulüple anlaşma sağlandı
22:24 Yağları market raflarında gören koşuyor! Vatandaşın endişesi yağ yüklü gemilere rağmen azalmadı
22:14 Ukrayna Savunma Bakanı korkuttu: Rusya, Belarus Cumhuriyeti topraklarındaki çok sayıda yerleşim yerini vurmaya hazırlanıyor
21:36 Selçuk Bayraktar duyurdu: AKINCI en yüksek irtifaya çıktı
21:31 Fenerbahçe eski Başkanı Aziz Yıldırım, rekor tazminat davası açtı
20:49 Maça gölge düşüren korkunç olay! 8 futbolcu hakeme saldırdı
20:34 Müge Anlı'nın sözleri olay oldu: Sen almazsan karına, üst kat komşusu alır
20:23 Messi yakın arkadaşları tarafından eleştiri bombardımanına tutuldu: Yaptığı sahtekarlık
19:51 Bakan Koca'dan dikkat çeken 14 Mart Tıp Bayramı mesajı: Manevi sadakatimizin devam etmesini çok önemsiyorum
19:43 Bugün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 123 kişi hayatını kaybetti, 25 bin 401 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2022 22:41:31. #1.12#
SON DAKİKA: Rihanna İç Çamaşırını Halka Açacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement