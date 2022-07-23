Rumeli Semih İnegöl'ü salladı - Son Dakika
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Rumeli Semih İnegöl'ü salladı

23.07.2022 11:59
Rumeli Semih İnegöl'ü salladı

35. Uluslararası Kültür Sanat Festivali doğrultusunda İnegöllülerle buluşan Rumeli Semih, vatandaşlara şarkıları ve enerjisiyle coşkulu bir gece yaşattı.

35. Uluslararası Kültür Sanat Festivali doğrultusunda İnegöllülerle buluşan Rumeli Semih, vatandaşlara şarkıları ve enerjisiyle coşkulu bir gece yaşattı.

İnegöl Belediyesi'nin düzenlediği 35. Uluslararası Kültür Sanat Festivali devam ediyor. 16 Temmuz'da başlayan ve 31 Temmuz'a kadar sürecek olan festivalde halk danslarından oluşan ilk bölümün tamamlanmasının ardından, Cuma akşamı konserler başladı. Bir yandan Hikmet Şahin Kültür Parkı içerisinde kameriyeler bölgesinde çadır etkinlikleri sürerken, Amfi Tiyatroda ise festivalin ilk konseri Rumeli Semih ile gerçekleştirildi.

Konser alanını dolduran vatandaşlara enerjisi ve şarkılarıyla unutulmaz bir gece yaşatan Rumeli Semih, 21.00'da sahnedeki yerini aldı. Kimi zaman duygulandıran şarkılarla, kimi zaman ise festivalin coşkusuna coşku katan şarkılarla İnegöllülere eşsiz bir performans sunan Rumeli Semih, dinleyenlerden büyük beğeni aldı. Festival coşkusunun 1 hafta daha süreceği İnegöl'de sesiyle sanatseverlerin kulaklarının pasını silen genç sanatçıyı dinleyenler arasında Belediye Başkanı Alper Taban da AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Durmuş ve beraberindeki heyetle birlikte yerini aldı.

Konser sırasında sahneye davet edilen Belediye Başkanı Alper Taban, Amfi Tiyatroyu dolduran vatandaşlara teşekkür etti. Başkan Taban, sanatçıya ise günün anısına plaket takdimi ile İnegölspor forması hediye etti.

Öte yandan, festival doğrultusunda düzenlenen konserlerde geceye özel çekilişler yapılıyor. Rumeli Semih konserinde ilki yapılan çekilişte, konser alanında bulunan karakodu okutarak çekilişe katılan vatandaşlar arasından 3 kişiye İnegöl Belediyesi tarafından powerbank hediye edildi. Her konserde farklı hediyeler verileceği ifade edildi. - BURSA

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Kaynak: İHA

İnegöl Belediyesi, İnegöl, Rumeli, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Rumeli Semih İnegöl'ü salladı - Son Dakika

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