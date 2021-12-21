Üye Girişi
Rüzgar Erkoçlar'ın kardeşi de cinsiyet değiştirmiş! - Son Dakika

Rüzgar Erkoçlar'ın kardeşi de cinsiyet değiştirmiş!

21.12.2021 11:45
Rüzgar Erkoçlar'ın kardeşi de cinsiyet değiştirmiş!

Emret Komutanım dizisinde hayat verdiği 'Foto Fato' karakteriyle tanınan Nil Erkoçlar, sonrasında cinsiyet değiştirip Rüzgar Erkoçlar adını almıştı. Rüzgar Erkoçlar'ın kardeşi Gül Erkoçlar'ın da cinsiyet değiştirdiği öğrenildi.

''Emret Komutanım'' dizisinde Foto Fato karakterine hayat veren Nil Erkoçlar, geçirdiği cinsiyet değiştirme ameliyatından sonra adını Rüzgar Erkoçlar olarak değiştirmişti. Rüzgar Erkoçlar'ın kardeşi Gül Erkoçlar'ın da abisinin izinden giderek cinsiyet değiştirdiği ortaya çıktı.

Rüzgar Erkoçlar'ın kardeşi de cinsiyet değiştirmiş!

BİR SÜRE İŞ BULAMAMIŞTI

Oynadığı Emret Komutanım dizisiyle üne kavuşan Rüzgar Erkoçlar'ın cinsiyet değiştirme ameliyatı olması magazin dünyasına bomba gibi düşmüştü. Magazin dünyasını sallayan bu olaydan sonra Erkoçlar bir süre iş bulamadığını söylemişti.

Rüzgar Erkoçlar'ın kardeşi de cinsiyet değiştirmiş!

GERÇEK SONRADAN ORTAYA ÇIKTI

Erkoçlar'ın Tuğba Beyazoğlu ile olan düğün fotoğraflarında ise herkes o ayrıntıya odaklandı. Fotoğrafta Gül Erkoçlar'ın olmadığı fark edildi. Gerçek ise çok sonradan öğrenildi.

Rüzgar Erkoçlar'ın kardeşi de cinsiyet değiştirmiş!

ARTIK ADI GÖRKEM BATU

Nur, Nil ve Gül kardeşlerden Gül Erkoçlar'ın da cinsiyet değiştirme ameliyatı olduğu ortaya çıktı. Gül Erkoçlar ise ameliyattan sonra Görkem Batu adını almıştı. Görkem Batu Erkoçlar'ın özel bir firmada grafik tasarımcı olarak çalıştığı öğrenildi.

Rüzgar Erkoçlar'ın kardeşi de cinsiyet değiştirmiş!

Rüzgar Erkoçlar, Magazin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Magazin Rüzgar Erkoçlar'ın kardeşi de cinsiyet değiştirmiş! - Son Dakika Magazin


YORUMLAR
500

Son Dakika Haberleri
11:48 Prof. Dr. Sipahi'den Omicron varyantı uyarısı: Türkiye'de de kapanmalar gündeme gelebilir
11:47 Son Dakika: İstanbul Ticaret Odası Başkanı Avdagiç üyelerine seslendi: Fiyatlara acilen güncelleme yapın
11:45 Rüzgar Erkoçlar'ın kardeşi de cinsiyet değiştirmiş!
11:40 Ev ev gezip hırsızlık yapıyorlardı, sonları meydan dayağı oldu!
11:40 Ronaldo'ya nazire yaptı! Benzema servet değerindeki araba koleksiyonunu paylaştı
11:36 Doların ani düşüşüyle Yiğit Bulut kur spekülatörlerine seslendi: Türkiye Cumhuriyeti ile oynamaya kalkarsan kolunu keserler
11:34 Hindistan'da 250 köpeği öldüren maymunlar kafese kapatıldı
11:16 Dövize çevrilebilen mevduat nedir? Türkiye'de ilk ne zaman uygulandı, sonuçları ne oldu?
11:12 Diyarbakırlı kuyumcudan stokçulara ilginç tepki! Yağ ile altını aynı vitrine koydu
11:11 Kuaförün elindeki fön makinesi bir anda alev aldı!
Prof. Dr. Sipahi'den Omicron varyantı uyarısı: Türkiye'de de kapanmalar gündeme gelebilir Prof. Dr. Sipahi'den Omicron varyantı uyarısı: Türkiye'de de kapanmalar gündeme gelebilir         
11:49
Ev ev gezip hırsızlık yapıyorlardı, sonları meydan dayağı oldu! Ev ev gezip hırsızlık yapıyorlardı, sonları meydan dayağı oldu!         
11:41
Doların ani düşüşüyle Yiğit Bulut kur spekülatörlerine seslendi: Türkiye Cumhuriyeti ile oynamaya kalkarsan kolunu keserler Doların ani düşüşüyle Yiğit Bulut kur spekülatörlerine seslendi: Türkiye Cumhuriyeti ile oynamaya kalkarsan kolunu keserler         
11:37
Hindistan'da 250 köpeği öldüren maymunlar kafese kapatıldı Hindistan'da 250 köpeği öldüren maymunlar kafese kapatıldı         
11:34
HDP'li belediye, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kur sözünün yer aldığı pankarta izin vermedi! HDP'li belediye, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kur sözünün yer aldığı pankarta izin vermedi!         
11:02
Fenerbahçe'den Şenol Güneş sürprizi Fenerbahçe'den Şenol Güneş sürprizi         
10:51
Önümüzdeki ay evlenmeyi planlayan Ece Ronay, hamile olduğunu açıkladı Önümüzdeki ay evlenmeyi planlayan Ece Ronay, hamile olduğunu açıkladı         
10:01
TBB Başkanı anlattı: Dün gece birkaç saat içinde 1 milyar dolar bozduruldu TBB Başkanı anlattı: Dün gece birkaç saat içinde 1 milyar dolar bozduruldu         
09:22
Klipte rol icabı aşktan gerçek aşka: Melek Mosso ve Serkan Sağdıç sarmaş dolaş görüntülendi Klipte rol icabı aşktan gerçek aşka: Melek Mosso ve Serkan Sağdıç sarmaş dolaş görüntülendi         
08:20
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TL mevduatıyla ilgili açıklaması sonrası dolar geriledi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TL mevduatıyla ilgili açıklaması sonrası dolar geriledi         
20:46
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan memurları ilgilendiren açıklama: Vergi muafiyeti ile ücretlerin artmasını sağlayacağız Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan memurları ilgilendiren açıklama: Vergi muafiyeti ile ücretlerin artmasını sağlayacağız         
20:45
Son Dakika: Tartışılan vergi istisnası genişledi! Tüm çalışanların asgari ücrete kadar olan kazançları vergi dışı bırakılacak Son Dakika: Tartışılan vergi istisnası genişledi! Tüm çalışanların asgari ücrete kadar olan kazançları vergi dışı bırakılacak         
17:12
Beşiktaş, yorumcu Kütahyalı'yı neden hedef aldı? İşte gündem olacak o skandal sözler Beşiktaş, yorumcu Kütahyalı'yı neden hedef aldı? İşte gündem olacak o skandal sözler         
16:10
Son Dakika: Koronavirüse yakalanan usta oyuncu Sezai Aydın, 69 yaşında yaşamını yitirdi Son Dakika: Koronavirüse yakalanan usta oyuncu Sezai Aydın, 69 yaşında yaşamını yitirdi         
16:08
Sahte içkiden ölen 4 çocuk annesi kadının kocası o korkunç anları anlattı: Eşim çığlık çığlığa öldü Sahte içkiden ölen 4 çocuk annesi kadının kocası o korkunç anları anlattı: Eşim çığlık çığlığa öldü         
15:59
ABD'den beklenen o rapor geldi! Pınar Gültekin'in telefonunda, zanlının söylediği hiçbir veri çıkmadı ABD'den beklenen o rapor geldi! Pınar Gültekin'in telefonunda, zanlının söylediği hiçbir veri çıkmadı         
15:20
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2021 11:54:32. #1.11#
SON DAKİKA: Rüzgar Erkoçlar'ın kardeşi de cinsiyet değiştirmiş! - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement