Rüzgar Erkoçlar'ın kardeşi de cinsiyet değiştirmiş!

''Emret Komutanım'' dizisinde Foto Fato karakterine hayat veren Nil Erkoçlar, geçirdiği cinsiyet değiştirme ameliyatından sonra adını Rüzgar Erkoçlar olarak değiştirmişti. Rüzgar Erkoçlar'ın kardeşi Gül Erkoçlar'ın da abisinin izinden giderek cinsiyet değiştirdiği ortaya çıktı.

BİR SÜRE İŞ BULAMAMIŞTI

Oynadığı Emret Komutanım dizisiyle üne kavuşan Rüzgar Erkoçlar'ın cinsiyet değiştirme ameliyatı olması magazin dünyasına bomba gibi düşmüştü. Magazin dünyasını sallayan bu olaydan sonra Erkoçlar bir süre iş bulamadığını söylemişti.

GERÇEK SONRADAN ORTAYA ÇIKTI

Erkoçlar'ın Tuğba Beyazoğlu ile olan düğün fotoğraflarında ise herkes o ayrıntıya odaklandı. Fotoğrafta Gül Erkoçlar'ın olmadığı fark edildi. Gerçek ise çok sonradan öğrenildi.

ARTIK ADI GÖRKEM BATU

Nur, Nil ve Gül kardeşlerden Gül Erkoçlar'ın da cinsiyet değiştirme ameliyatı olduğu ortaya çıktı. Gül Erkoçlar ise ameliyattan sonra Görkem Batu adını almıştı. Görkem Batu Erkoçlar'ın özel bir firmada grafik tasarımcı olarak çalıştığı öğrenildi.