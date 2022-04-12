Sadakatsiz'in Yıldızı Sevgilisiyle İlk Kez Görüntülendi - Son Dakika

Melis Sezen ve erkek arkadaşı gece sonunda mekandan birlikte ayrıldı. Aynı VIP araca binen çift, Beyaz TV'de yayınlanan "Söylemezsem Olmaz" adlı programın kameralarına yakalandı. Sezen, görüntülendiklerini fark edince şaşkınlığını gizleyemedi. Ünlü oyuncunun yanındaki kişinin, Sezen'in Koç Üniversitesi'nden arkadaşı, Şehmuz Tatlıcı'nın torunu Mehmet Tatlıcı olduğu iddia edildi.

Melis Sezen aynı arkadaşıyla gündüz de sete gitmeden önce vakit geçirdi.