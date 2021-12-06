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Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen'in kardeşini görenler şoke oldu - Son Dakika

Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen'in kardeşini görenler şoke oldu

06.12.2021 13:07
Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen'in kardeşini görenler şoke oldu

47. Altın Kelebek Ödül Töreni'ne hem dekoltesi hem de konuşmasıyla damga vuran Melis Sezen'in kardeşi ortaya çıktı. Sezen'in kardeşi bakın kimmiş...

Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen, 47. Altın Kelebek Ödülleri Töreni'nde, Pantene Yıldızı Parlayanlar kategorisinde ödül aldı.

"EN BÜYÜK HAYALİMDİ..."

Ödül sonrası konuşan Melis Sezen, "Bu ödülü elimde tutuyorum. O yüzden çok heyecanlıyım. Çünkü hayallerimden biriydi. Kusura bakmayın lütfen. Artık sahneden inmem lazım." ifadelerini kullandı.

Dizinin çok farklı bir noktaya gediğini söyleyen oyuncu, "Dizi çok heyecanlı bir şekilde tam gaz devam ediyor. Bambaşka bir ritme giriyoruz. Derin'e hayat verdiğim ve burada olduğum için çok mutluyum" ifadelerini kullandı.

TÖRENE KARDEŞİYLE KATILDI

Göğüs dekolteli kostümüyle dikkatleri üzerine çeken Melis Sezen, geceye kardeşi Polat Sezen ile katıldı. Güzel oyuncunun kardeşini görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.

SEVENLERİNİ İKİYE BÖLÜNDÜ

Melis Sezen'in bazı sevenleri kardeşini oyuncuya hiç benzetmezken bazıları ise birbirlerinin kopyası olduğu görüşündeydi.

Melis Sezen'in kardeşinin Bilgi Üniversitesi'nde Medya ve İletişim bölümünde okuduğu öğrenildi.

MELİS SEZEN KİMDİR?

Sadakatsiz dizisinde Derin karakterine hayat veren Melis Sezen, 1997 doğumlu. Babası Arnavut, Makedonya göçmeni; anne tarafı ise Selanik, Yunanistan göçmenidir. İstanbul'da dünyaya gelen Sezen, Koç Üniversitesi'nde Medya ve Görsel Sanatlar Bölümü'nde eğitim gördü. Melis Sezen, Hayat Bazen Tatlıdır dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşamış ve ardından Siyah İnci dizisinde Tolgahan Sayışman, Hande Erçel ve Berk Hakman'la birlikte rol almıştır. Melis Sezen, Siyah İnci dizisinde Ebru karakterini canlandırmıştır. ya İstiklal ya Ölüm dizisinde başrol karakter olan "Nazan" karakterine hayat verdi.

Ünlü isim Leke ve Sevgili Geçmiş dizilerinde başrol oldu. Rol aldığı Filmler arasında Bizim İçin Şampiyon, Dünya Hali, Mucize 2 Aşk da bulunuyor.

Altın Kelebek Ödülleri, Melis Sezen, Sadakatsiz, Pantene, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen'in kardeşini görenler şoke oldu - Son Dakika Magazin


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