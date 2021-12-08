Sadakatsiz'de bugün: Asya, Aras'ın evlilik teklifini kabul edecek mi?
08.12.2021 14:51
Çarşamba akşamlarının sevilen dizisi Sadakatsiz'de bugün çok heyecanlı sahneler izleyiciyi bekliyor. Annesinin ilişkisini onaylamayan Ali, Asya'ya karşı çıkıyor. Aras'ın ise evlilik teklifi ettiği Asya'nın cevabı merak ediliyor. Volkan ve Ali hüsrana uğrarken bu durum karşısındaki davranışları ne olacak?
SADAKATSİZ'DE BU AKŞAM NELER OLACAK?
Leyla'nın, Asya ve Aras'ı fotoğraflarla tehdit etmesi üzerine gözler Aras'ın boşanma davasının sonucuna çevrilir. Aras'ın Londra'ya dava için dönmesinin ardından gergin günler yaşayan Asya için Ali'yle yaşadığı problemlere çözüm aramak öncelik iken, Derya'nın doğum gününde gelen ani bir haber herkesi derinden üzecektir. Volkan'a sürpriz bir ziyaretçi gelirken, Aras'ın mahkeme sonrası Tekirdağ'a dönüşü ile dava sonucu merak konusu olur.
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