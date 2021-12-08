Sadakatsiz'de bugün: Asya, Aras'ın evlilik teklifini kabul edecek mi?

SADAKATSİZ'DE BU AKŞAM NELER OLACAK?

Leyla'nın, Asya ve Aras'ı fotoğraflarla tehdit etmesi üzerine gözler Aras'ın boşanma davasının sonucuna çevrilir. Aras'ın Londra'ya dava için dönmesinin ardından gergin günler yaşayan Asya için Ali'yle yaşadığı problemlere çözüm aramak öncelik iken, Derya'nın doğum gününde gelen ani bir haber herkesi derinden üzecektir. Volkan'a sürpriz bir ziyaretçi gelirken, Aras'ın mahkeme sonrası Tekirdağ'a dönüşü ile dava sonucu merak konusu olur.