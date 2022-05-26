Sadakatsiz'in finalinde en çok bu sahne konuşuldu! "Behlüller ölmez şekil değiştirir!"

Başrollerini Melis Sezen, Canse Dere ve Caner Cindoruk'un oynadığı Sadakatsiz dizisi, dün akşam yayınlanan 60. bölümüyle ekran macerasını noktaladı. Dizinin son bölümüne Asya, Volkan ve Derin arasındaki savaşın bitişi ve kaybedenin Volkan'ın son hali damga vurdu.

VOLKAN, AŞIK OLDUĞU İKİ KADIN TARAFINDAN TERK EDİLDİ

60. final bölümünde Asya, Volkan'a oynadığı oyunu itiraf ederek onu terk etti. Derin de tüm yaşananların ardından Volkan'ın elinden her şeyi alarak boşanacağını söyledi. Daha önce aynı anda sevdiğini söylediği iki kadın tarafından terk edilen Volkan ise perişan bir hale geldi. Bölümün finalinde saçı, sakalı uzayan ve perişan halde görülen Volkan, Aşk-ı Memnu dizisindeki Behlül'ün finaldeki görüntüsüne benzetildi.

"BEHLÜLLER ÖLMEZ ŞEKİL DEĞİŞTİRİR"

Kısa sürede sosyal medyada gündem olan Sadakatsiz dizisindeki oyunculuklar izleyicilerden tam not aldı. Dizinin sonunda Behlül'e benzetilen Volkan için de "Volkan'ın bu halini görünce Bihter'in mezarında ağlayan Behlül aklıma geldi" ve "Behlüller ölmez şekil değiştirir" yorumları yapıldı.

FİNAL BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

'Sadakatsiz'in final bölümünde; Volkan'ın kendisinden ayrılmak istediğini söyledikten sonra tutuklanmasıyla şoke olan Derin, öfkesini annesine yansıttı. Öfkeyle evden çıkan ve sağlıklı düşünemeyen Derin, yolda giderken Asya'yı aradı. Ona uçurumdan düştükleri gün her şeyin bitmesi gerektiğini söyleyen Derin, yarım bıraktığı işi tamamlayacağını ve oraya Volkan'a kavuşmaya gideceğini söyledi. Derin'in kendisine bir şey yapmasından korkan Asya ise daha önce birlikte kaza yaptıkları uçuruma doğru gitti. Aynı anlarda Derin'in; Volkan'ın peşinden gelmediğini anlayan Onur, Asya'yı arayarak onların yanına gitti. Derin'i atlamak üzereyken bulan Asya, onu vazgeçirmeye çalışırken Volkan'ın ikisini de sevmediğini söyledi. Ona inanmayan ve Volkan'a kavuşacağını söyleyen Derin, Asya; kızı Zeynep'in adını söyleyince geri adım attı. Yaptığı hamleyle Derin'i yanına çeken Asya, bunların geçeceğini ifade ederek ona sarıldı. Sonrasında hastaneye götürülen Derin'in klinikte tedavi olması uygun görüldü.

DERİN, VOLKAN'DAN İNTİKAM ALDI

Bu sırada karakolda olan Volkan, Derin kendisini kurtarmaya gelmeyince nezarete düştü. Aradan geçen bir ay sonrasında Derin'in tedavisi biterken; Volkan da hapiste cezasını çekti. Hastaneden çıkar çıkmaz Onur'u soran ve sonrasında teşekkür etmek için Asya'ya giden Derin, artık ona öfkeli olmadığını belirtti. Buna çok sevinen Asya ise Ali'nin üzerine geçirilen tüm mülkleri Derin'e iade etti. Kendisini hapishanede ziyarete gelen Derya'dan Ali'nin mezun olacağını öğrenen Volkan, çıkar çıkmaz soluğu partide aldı. Onur'un Zeynep'le olduğunu görünce çılgına dönen Volkan, olay çıkardı. Bu durum herkesin tadını kaçırırken; Derin, Volkan'a "Sen aklandığın için değil, ben istediğim için dışardasın. Ayrıca ben de seni aldattım, hem de Onur'la" dedi. Şoke olan Volkan, Ali de gitmesini isteyince Asya tarafından uzaklaştırıldı.

İKİ KARDEŞ 20 YIL SONRA BABASININ MEZARINA GİTTİ

Asya'ya eve gitmek istediğini söyleyen Volkan, bir darbe de ondan yedi. Onu sevmediğini, tüm yaşananların bir oyun olduğunu söyleyen Asya, oğlu ile Tekirdağ'dan gideceğini ve evini sattığını söyledi. Tüm olanların ardından üç ay geçtikten sonra Derin ve Onur birlikte ve mutlu görünürken; Asya da İngiltere'ye oğlu Ali'nin yanına gitti. Herkesin aksine iyice perişan olan Volkan, Asya'nın sattığı eve bakarken göründü. Son sahnede ise yaşanan 20 yıllık zaman atlaması sonrası, büyüyen Ali ve Zeynep, babaları Volkan'ın mezarı başında olup biteni konuştu.

İşte Volkan için yapılan bazı paylaşımlar...