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Sadakatsiz'in oyuncusu Berkay Ateş, sevgilisi Simge Aköz ile görüntülendi! - Son Dakika

Sadakatsiz'in oyuncusu Berkay Ateş, sevgilisi Simge Aköz ile görüntülendi!

17.12.2021 07:25
Sadakatsiz'in oyuncusu Berkay Ateş, sevgilisi Simge Aköz ile görüntülendi!

Sadakatsiz dizisinin başrol oyuncularından Berkay Ateş, önceki akşam yeni ilişki yaşamaya başladığı voleybolcu Simge Aköz ile görüntülendi. Görüntü vermemek için mekana ayrı ayrı giren ikili, yan yana oturunca objektiflerden kaçamadı.

Kanal D ekranlarında yayınlanan Sadakatsiz dizisine yeni sezonda dahil olan ve Aras rolünü oynayan Berkay Ateş, bu sefer de özel hayatıyla gündeme geldi. Başarılı oyuncu, voleybolcu sevgilisi Simge Aköz ile geçtiğimiz akşam Arnavutköy'de bulunan bir mekanda ilk kez görüntülendi.

SORULARI YANITSIZ BIRAKTILAR

Karşılarında basın mensuplarını görünce bir anda ayrılan ikili, mekana ayrı ayrı girdi. Ateş, muhabirlerin "Neler söylemek istersiniz?" sorusuna yanıt vermezken ünlü voleybolcu da montunun kapüşonu ile yüzünü gizleyip sorulara cevap vermeden hızlıca mekana girdi. Mekanın içinde yan yana oturan çift, görüntülenmekten kurtulamadı.

Sadakatsiz'in oyuncusu Berkay Ateş, sevgilisiyle görüntülendi

İZİN GÜNLERİNİ SEVGİLİSİNİN YANINDA GEÇİRİYOR

Daha önce 'Çukur', 'Alev Alev', 'Anne' gibi dizilerde rol alan Berkay Ateş'in seti olmadığı günlerde ise Simge Aköz'ün maçlarını izlemeye gittiği öğrenildi. Simge Aköz ile Berkay Ateş, geçtiğimiz günlerde Kadın Milli Voleybol Takımı oyuncusu Ebrar Karakurt ve oyuncu Güven Murat Akpınar'la bir araya gelmişti.

Sadakatsiz'in oyuncusu Berkay Ateş, sevgilisiyle görüntülendi
Sadakatsiz'in oyuncusu Berkay Ateş, sevgilisiyle görüntülendi
Sadakatsiz'in oyuncusu Berkay Ateş, sevgilisiyle görüntülendi
Sadakatsiz'in oyuncusu Berkay Ateş, sevgilisiyle görüntülendi
Sadakatsiz'in oyuncusu Berkay Ateş, sevgilisi Simge Aköz ile görüntülendi!

Berkay Ateş, Kanal D, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Sadakatsiz'in oyuncusu Berkay Ateş, sevgilisi Simge Aköz ile görüntülendi! - Son Dakika Magazin


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