İzleyiciyle buluşan Recep İvedik 7 filmi, sosyal medyayı ikiye böldü! Savunan da var eleştiren de - Son Dakika
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İzleyiciyle buluşan Recep İvedik 7 filmi, sosyal medyayı ikiye böldü! Savunan da var eleştiren de

11.12.2022 12:18

Komedyen Şahan Gökbakar'ın yeni filmi Recep İvedik 7, dün yayınlandığı dijital platformla izleyicisiyle buluştu. Filmin verdiği mesaj sosyal medyayı ikiye bölerken, binlerce kişi filmle ilgili düşüncelerini dile getirdi.

Şehir hayatından bunalarak köy hayatına gitmeye karar veren Recep İvedik'in maceraları ele alan 7. filmi dün yayınlandı. Şahan Gökbakar'ın günler öncesinden "Bir başkadır bu memleket gardaş. Her köşesi cennettir. Biz burada olduğumuz sürece de, kimseler dokunamaz Allah'ın izniyle. Recep İvedik/ Bir Halk Kahramanı" notuyla duyurduğu film sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

BİNLERCE KİŞİ PAYLAŞIM YAPTI

Diğer 6 filmden farklı konuları ele alan ve toplumsal bazı konulara değinen Şahan Gökbakar'ı alkışlayan da var eleştiren de. İşte filmle ilgili yapılan yorumlar;

Recep İvedik 7 filmi sosyal medyaya damga vurdu! Yorum üstüne yorum yağdı
Recep İvedik 7 filmi sosyal medyaya damga vurdu! Yorum üstüne yorum yağdı
Recep İvedik 7 filmi sosyal medyaya damga vurdu! Yorum üstüne yorum yağdı
Recep İvedik 7 filmi sosyal medyaya damga vurdu! Yorum üstüne yorum yağdı
Recep İvedik 7 filmi sosyal medyaya damga vurdu! Yorum üstüne yorum yağdı
Recep İvedik 7 filmi sosyal medyaya damga vurdu! Yorum üstüne yorum yağdı
Recep İvedik 7 filmi sosyal medyaya damga vurdu! Yorum üstüne yorum yağdı
Recep İvedik 7 filmi sosyal medyaya damga vurdu! Yorum üstüne yorum yağdı
Recep İvedik 7 filmi sosyal medyaya damga vurdu! Yorum üstüne yorum yağdı
Recep İvedik 7 filmi sosyal medyaya damga vurdu! Yorum üstüne yorum yağdı
YORUMLAR
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Recep İvedik 7, Şahan Gökbakar, Twitter, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin İzleyiciyle buluşan Recep İvedik 7 filmi, sosyal medyayı ikiye böldü! Savunan da var eleştiren de - Son Dakika


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SON DAKİKA: İzleyiciyle buluşan Recep İvedik 7 filmi, sosyal medyayı ikiye böldü! Savunan da var eleştiren de - Son Dakika
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