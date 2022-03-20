Sahnede Ambargo Yok! - Son Dakika

'Vişne Bahçesi' adlı oyununu Trump Sahne'de sergileyen Volkan Severcan ve Erhan Yazıcıoğlu, Amerika ve Avrupa'da başlatılan Rus ambargosuna katılmadıklarını söyledi.

Volkan Severcan "Savaş çok acı ve Rusya'nın saldırısı kabul edilemez, ama savaşa sanat karışmaz, Fransa İngiltere ile savaşsa Shakespeare' mi yasaklayacaklar, biz Rus ve dünya edebiyatının Rus klasik yazarı Çehov'un 'Vişne Bahçesi' adlı oyununu severek sahneliyoruz, sanatın sanatçının eserleri evrenseldir, kimsenin yasak koymaya da hakkı yoktur, sanatın savaş ile de alakası yoktur, bize gelip oynamayın deseler biz oynarız, neden oynamayalım ki, bu sanattır" açıklamasını yaptı.

Severcan sözlerine "Mesela bizim de ülke olarak Yunanistan ile aramız bozuk, Yunan klasiklerini mi yasaklayalım, örneğin Sofokles'e mi yasak koyalım" dedi.

Erhan Yazıcıoğlu ise şöyle konuştu: Rusya haksız bir savaş veriyor, bu kabul edilemez savaş durdurulmalı, politikacılar ne yapıyorsa yapsın ama sanata dokunmasınlar, biz Rus klasik oyunu sergiliyoruz, kimse bizi yargılayamaz ve engelleyemez ancak devlet derse o ayrı, devlet kanuni bir engel koysa tabiki delemeyiz ama bizim devletimiz de öyle değildir,Vişne Bahçesi ve yazarı evrenseldir, herkesin eseridir, bize tiyatromuza gelip bunu oynamayın diye sözlü telkin yaparlarsa sanata dokunamazsın derim ve oynamaya devam ederim.

KULİSTE ZİYARET

Vişne Bahçesi adlı oyunda başrolü birbirinden değerli sanatçılar ile paylaşan Erhan Yazıcıoğlu rol aldığı 'Tahir Bey' adlı kısa filmin İngiltere'de düzenlenen kısa film yarışmasında en iyi oyuncu ödülüne layık görülmesini kendisini kuliste ziyaret ederek kutlayan Camdaki Kız adlı diziden rol arkadaşı Aslıhan Karalar ile poz verdi. Aslıhan Karalar usta oyuncuya çiçek ve çikolata ikram ederek sanatçıyı kutladı. Oyun öncesi Erhan Yazıcıoğlu'nu ve diğer oyuncuları ziyaret eden Aslıhan Karalar İngiltere'den ödül alan Erhan Yazıcıoğlu'nu çiçek vererek tebrik etti.

SARIŞINLIKTAN VAZGEÇTİ

Vişne Bahçesi adlı oyunu izleyen isimler arasında Ece Vahapoglu ve eşi Cihan Alpay da vardı. Sarı olan saçlarından vazgeçen ve saçını orijinal rengine boyayan Ece Vahapoglu "5 yaş gençleştiğimi hissediyorum" dedi.